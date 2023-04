70 Kilometer Stau auf dem Weg nach Tirol: A8 und A93 platzen aus allen Nähten

Von: Kathrin Ostroga

Auf der A8 Richtung Italien ging zeitweise am Mittwoch nichts mehr. © Wolfgang Maria Weber/ Imago

Die A8 und die A93 waren am Mittwochmorgen vollends überfüllt. Schuld war ein Feiertag in Italien.

Bayern – Wer am Mittwoch-Früh Richtung Tirol unterwegs war, brauchte eine große Portion Geduld. Auf den Autobahnen Richtung Italien staute es sich von Bayern aus kommend in den Morgenstunden gewaltig. Betroffen waren die A8 und die A93. Besonders Lastwagenfahrer mussten sich wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in Geduld üben.

70 Kilometer Stau von Bayern nach Italien – Feiertag war schuld

In der Spitze staute es sich tatsächlich auf einer Gesamtlänge von knapp 70 Kilometern, wie ein Polizei-Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Doch wieso kam es überhaupt zu dem riesigen Stau?

Am Dienstag (25. April) feierte Italien den Feiertag „Festa della liberazione“ – also den Tag der Befreiung Italiens. In Tirol galt deshalb ein Lkw-Fahrverbot. Deshalb gab es einen gewaltigen Rückstau, der zunächst von den Behörden peu à peu am Mittwochmorgen durchgelassen wurde. Pro Stunde seien das zunächst nur etwa 150 Fahrzeuge gewesen. Ab 10 Uhr wurde die Begrenzung dann aufgehoben.

Dennoch dauerte es einige Stunden, bis sich die Verkehrssituation beruhigte. Am Mittag gab es immer noch einen 20 Kilometer langen Stau auf der A8 Richtung Salzburg. Auch die A93 war und ist weiter überfüllt. Die Polizei rechnet damit, dass sich die Lage erst am späten Nachmittag entspannt – wenn keine Unfälle dazwischen kommen. (Mit Material von dpa)

