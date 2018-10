Anschlag auf ICE: Unbekannte spannen Stahlseil über Gleise - Zug auf dem Weg nach München

ICE in Gefahr: Unbekannte haben auf der Strecke zwischen Nürnberg und München ein Stahlseil über die Gleise gespannt. Das LKA ermittelt.

Allersberg - Es ist Sonntag, der 7. Oktober, in den Nachtstunden. Ein ICE fährt von Nürnberg Richtung Süden, mit hohem Tempo strebt er gen München. Etwa in Höhe Allersberg, rund 140 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, passiert es: Der aufmerksame Lokführer vernimmt ein „verdächtiges Geräusch“, wie der Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes, Ludwig Waldinger, gegenüber der tz berichtet.

Da aber alle Systeme einwandfrei funktionieren und kein Defekt angezeigt wird, geht die Fahrt weiter, die Fahrgäste im Zug bekommen von der ganzen Angelegenheit nichts mit. Schließlich erreicht der ICE pünktlich den Zielbahnhof in München. Dort meldet der Lokführer den Zwischenfall, daraufhin wird der Zug von Spezialisten untersucht.

Anschlag auf ICE auf Weg nach München: Makabrer Spaß oder ernstzunehmende Drohung?

Und tatsächlich: Es finden sich Spuren eines Kurzschlusses. Tags darauf nehmen Mitarbeiter der Bahn den Streckenabschnitt bei Allershausen unter die Lupe – und werden ebenfalls fündig: Unbekannte haben nach Informationen der Bild ein Stahlseil über die Gleise gespannt und Holzkeile auf die Schienen montiert. Bei der weiteren Absuche wird ein Drohschreiben gefunden – verfasst in arabischen Schriftzeichen.

Drohschreiben nach Anschlag auf ICE gefunden

Ob sich da ein Scherzbold einen makabren Spaß erlaubt hat, oder ob es sich tatsächlich um eine ernstzunehmende Drohung handelt, ist laut Ludwig Waldinger bislang offen. „Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen“, so der LKA-Mann, der im Übrigen betont: Der Brief sei ausdrücklich kein Bekennerschreiben, außerdem enthalte er keinerlei konkrete Drohung. Allerdings, so will die Bild erfahren haben, drohe der Unbekannte durchaus mit weiteren Anschlägen. Die Fahndung nach dem oder den Unbekannten läuft derweil auf Hochtouren.

