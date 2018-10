Möglicher Terroranschlag auf ICE nach München: Sind weitere Angriffe auf Züge geplant?

Unbekannte haben auf der Strecke zwischen Nürnberg und München ein Stahlseil über die Gleise gespannt. War es ein Terroranschlag? Am Tatort wurde ein Drohschreiben gefunden - und das gibt offenbar Grund zur Sorge.

Auf der ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg hat es am 7. Oktober einen gefährlichen Zwischenfall gegeben.

Der Lokführer des IDC 821 hörte gegen 23.15 Uhr ein komisches Geräusch.

Später stellte sich heraus, dass die Täter ein Stahlseil gespannt hatten.

Außerdem wurde am Tatort bei Allersberg (Kreis Roth) ein Drohschreiben in arabischer Sprache gefunden.

Video: War das Stahlseil ein geplanter Terror-Anschlag?

ICE rast auf Strecke in Drahtseil: Weiterer Anschlag geplant?

Update vom 31. Oktober 2018, 6.50 Uhr: War die Attacke auf einen ICE zwischen Nürnberg und München erst der Anfang? Wie die Bild berichtet, befürchten Behörden, dass es in Deutschland zu einem weiteren Anschlag auf einen ICE kommen könnte. Dabei bezieht sich das Boulevardblatt auf interne Unterlagen der Bundespolizei, die der Zeitung vorliegen sollen.

Offenbar soll in dem Drohbrief, der in Tatortnähe gefunden worden war, stehen, dass so lange Attacken auf den europäischen Bahnverkehr verübt werden, bis Europa aufhöre, den IS zu bekämpfen.

Wie die Bild weiter berichtet, nehme das bayerische Landeskriminalamt (LKA) diese Drohung sehr ernst. Schon bald solle die zweithöchste interne Warnstufe ausgerufen werden. Außerdem sollen die Sicherheitsvorkehrungen bereits stark erhöht worden sein.

Nachrichten vom 30. Oktober: ICE-Strecke München/ Allersberg wird erneut abgesucht

Update am 30. Oktober, 19.48 Uhr: Im Fall des auf einer ICE-Strecke gespannten Stahlseils wollen die Ermittler die Schienen erneut absuchen. Wann dies geschehen soll, war zunächst unklar.

Nach Angaben eines Sprechers des bayerischen Landeskriminalamts vom Dienstag setzen die Ermittler zudem auf Zeugen, die in der Gegend um den Tatort bei Allersberg im Kreis Roth wohnen. Hilfreich seien Menschen, die regelmäßig an der Bahnstrecke – etwa mit Hund, Pferd oder Fahrrad – unterwegs seien und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte hatten Anfang Oktober ein Stahlseil auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt und einen Zug damit beschädigt.

Möglicher Terroranschlag: Wie gefährlich war das Stahlseil wirklich?

Update am 30. Oktober, 13.31 Uhr:

Die Polizei hat nach dem schweren Zwischenfall auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München offenbar noch keine heiße Spur. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, gibt es derzeit keine weiteren Erkenntnisse zu dem Vorfall, bei dem am 7. Oktober bei Allersberg (Landkreis Roth) in Mittelfranken ein ICE gegen ein über die Strecke gespanntes Stahlseil fuhr. Derzeit werden noch Gutachten erstellt, auch aus ermittlungstaktischen Gründen gebe es im Moment keinen Erkenntnisstand mitzuteilen, hieß es.

Bei der Kollision des ICE mit dem Stahlseil war die Frontscheibe des Triebzuges beschädigt worden. Ein am Tatort gefundenes Drohschreiben sowie ein Graffito an einem Brückenpfeiler in arabischer Sprache werden laut LKA derzeit ausgewertet. Ob es sich um einen Anschlag handelt, sei jedoch noch unklar, die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt ebenfalls.

Das Eisenbahnbundesamt prüft derzeit außerdem, was schlimmstenfalls bei dem Ereignis hätte geschehen können. Der Vorfall wurde erst am Montag bekannt, da der Tatort und die Ursache des Schadens vorher nicht gefunden wurden, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München erklärte.

Möglicher Terroranschlag auf ICE: Drohbrief übersetzt

Update am 29. Oktober, 21.27 Uhr: Nachdem Drahtseil-Anschlag auf den ICE machten die Ermittler einen brisanten Fund: ein Drohschreiben, das in arabischer Sprache verfasst worden war, sowie ein arabisches Graffito an einem Brückenpfeiler.

Das Drohschreiben wurde inzwischen übersetzt, es sei allgemein gehalten, „ohne auf ein konkretes Ereignis hinzuweisen“, sagte Ludwig Waldinger, Sprecher beim Bayerischen Landeskriminalamt, Orte oder Zeiten würden nicht genannt. „Wir nehmen es trotzdem sehr ernst.“ Das Schreiben werde weiter untersucht. Das Landeskriminalamt bewertet den Vorfall als gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr. Wegen des Drohschreibens ermittelt auch die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Passagiere dürften von der Seil-Attacke nichts mitbekommen haben.

Möglicher Terroranschlag auf ICE in Richtung München: Drohbrief am Hauptbahnhof entdeckt

Update am 29. Oktober, 11.50 Uhr: Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 7. Oktober gegen 23.15 Uhr zu einem gefährlichen Zwischenfall bei der Fahrt des ICE 821 in Richtung München. Kurz nachdem der Zug den Hauptbahnhof Nürnberg verlassen hatte, bemerkte der Lokomotivführer auf Höhe Allersberg in Mittelfranken ein verdächtiges Geräusch.

Am Hauptbahnhof München kontrollierte er den Triebwagen und entdeckte eine Beschädigung an der Frontscheibe. Über zwei Wochen später konnte die Bundespolizei nachträglich ermitteln, dass Unbekannte offenbar ein Stahlseil über die Gleise gespannt hatten. Reste des Seils konnten ebenso wie Holz- und Eisenteile am Gleis sichergestellt werden.

In der Nähe des Tatortes fand man außerdem einen Drohbrief in arabischer Sprache sowie ein Graffito mit arabischen Schriftzeichen. Die Bewertung des Drohschreibens ist noch nicht abgeschlossen. Es wird derzeit ausgewertet.

+ Parallel zur Autobahn A 9 verläuft nahe dem mittelfränkischen Allersberg die ICE-Strecke Nürnberg-München. © dpa / Armin Weigel

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Münchner Generalstaatsanwaltschaft übernahm deshalb jetzt die Ermittlungen. Beamte der Polizeipräsidien Mittelfranken und München, der Bundespolizei sowie des BKA unterstützen die Ermittlungen. Außerdem soll das Eisenbahnbundesamt eine konkrete Bewertung der Gefährdungslage durch das Stahlseil vornehmen.

Video: War das Stahlseil auf dem ICE-Gleis ein Anschlag?

Anschlag auf Zug in Richtung München: Das ist die Erstmeldung

Allersberg - Es ist Sonntag, der 7. Oktober, in den Nachtstunden. Ein ICE fährt von Nürnberg Richtung Süden, mit hohem Tempo strebt er gen München. Etwa in Höhe Allersberg, rund 140 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, passiert es: Der aufmerksame Lokführer vernimmt ein „verdächtiges Geräusch“, wie der Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes, Ludwig Waldinger, gegenüber der tz berichtet.

Da aber alle Systeme einwandfrei funktionieren und kein Defekt angezeigt wird, geht die Fahrt weiter, die Fahrgäste im Zug bekommen von der ganzen Angelegenheit nichts mit. Schließlich erreicht der ICE pünktlich den Zielbahnhof in München. Dort meldet der Lokführer den Zwischenfall, daraufhin wird der Zug von Spezialisten untersucht.

Anschlag auf ICE auf Weg nach München: Makabrer Spaß oder ernstzunehmende Drohung?

Und tatsächlich: Es finden sich Spuren eines Kurzschlusses. Tags darauf nehmen Mitarbeiter der Bahn den Streckenabschnitt bei Allershausen unter die Lupe – und werden ebenfalls fündig: Unbekannte haben nach Informationen der Bild ein Stahlseil über die Gleise gespannt und Holzkeile auf die Schienen montiert. Bei der weiteren Absuche wird ein Drohschreiben gefunden – verfasst in arabischen Schriftzeichen.

Möglicher Terroranschlag auf ICE: Drohschreiben gefunden

Ob sich da ein Scherzbold einen makabren Spaß erlaubt hat, oder ob es sich tatsächlich um eine ernstzunehmende Drohung handelt, ist laut Ludwig Waldinger bislang offen. „Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen“, so der LKA-Mann, der im Übrigen betont: Der Brief sei ausdrücklich kein Bekennerschreiben, außerdem enthalte er keinerlei konkrete Drohung. Allerdings, so will die Bild erfahren haben, drohe der Unbekannte durchaus mit weiteren Anschlägen. Die Fahndung nach dem oder den Unbekannten läuft derweil auf Hochtouren.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Tödlicher Crash auf Landstraße: Audi A6 wird zerrissen - Rettern bot sich schrecklicher Anblick

Bei einem tödlichen Unfall wurde ein Audi A6 regelrecht zerrissen, die Trümmerteile 150 Meter weit verstreut. Der Fahrer kam bei dem heftigen Crash ums Leben.

Schreckliches Auto-Drama: Mann will vor Zug über Bahnübergang - Lebensgefährtin stirbt

Beim Überqueren eines Bahnübergangs bei Dürnstein, hat ein Autofahrer einen Zug übersehen. Sein Versuch, vor der Bahn über die Gleise zu fahren, kostete seine Lebensgefährtin ihr Leben.

ICE-Brand bei Montabaur: Flammen-Inferno auf dem Weg nach München

Ein ICE mit 500 Passagieren musste auf dem Weg von Köln nach München zwischen Siegburg und Montabaur wegen einer Rauchentwicklung nothalten.

Pendler-Ärger rund um München: Deutsche Bahn hat offenbar Folgen einer Baustelle nicht bedacht

Der Ulmer Bahnhof wird derzeit umgebaut. Das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr rund um München - zum Leidwesen der Pendler. Das Problem: Die Bahn hat diese Folgen offenbar nicht bedacht.