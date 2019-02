Drama in Freizeitbad: Bub (6) muss wiederbelebt werden

Ein Bub (6) ist in einem Freitzeitbad in einem unbemerkten Moment auf eine Wasserrutsche geklettert und verunglückt. Er musste wiederbelebt werden.

Leutkirch - Ein sechs Jahre alter Bub ist nach einem Badeunfall in einem Freizeitpark in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) von anderen Badegästen wiederbelebt und gerettet worden. Er war am Freitagabend in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Wasserrutsche gegangen und verunglückt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Ärzte-Ehepaar, das gerade zum Schwimmen gehen wollte, bemerkte das leblose Kind auf dem Boden des Rutschbeckens und holte es aus dem Wasser. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gelang es den beiden Medizinern, das Kind wiederzubeleben. Es war den Angaben zufolge nur wenige Minuten unter Wasser gewesen.

Der Junge wurde in ein Krankenhaus nach Kempten gebracht, das er laut Polizei schon am Sonntag wieder verlassen konnte. In dem Freizeitpark war er den Angaben zufolge mit seinem Onkel und zwei Neffen.

Lesen Sie auch:

Starke Schneefälle in Bayern: Winterdienst verunglückt - Wetterwarnung

Seit den frühen Morgenstunden schneit es in Bayern. Auf Autobahnen und Straßen herrscht Chaos, zahlreiche Unfälle haben sich bereits im Freistaat ereignet. Auch der Flugverkehr ist betroffen. Darüber berichtet Merkur.de*

Wegen Gaffern: Polizei muss Feuerwehr-Einsatz absichern

Der Vorfall macht sprachlos: Knapp 100 Einsatzkräfte rückten zu einem Brand in einem Hochaus aus. Doch sie wurden von Anwohnern und Gaffern behindert, so dass die Polizei einschreiten musste.

dpa

Merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion