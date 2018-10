Berg im Allgäu bricht auseinander: Wann kommt der gigantische Felssturz? Spektakuläre Bilder

Ein gigantischer Felssturz droht im Allgäu: Am Hochvogel hat sich ein Spalt im Gestein gefährlich geweitet. Forscher warnen vor den Gefahren - und überwachen das Phänomen nun genau.

Update vom 29. Oktober 2018:

Seit klar ist, dass sich am Hochvogel in absehbarer Zeit ein gigantischer Felssturz ereignen wird, ist das Team von LMU und TU München auf die technische Unterstützung der Firma 3D RealityMaps GmbH angewiesen. Wie berichtet droht an dem 2592 Meter hohen Berg Hochvogel im Allgäu 260.000 Kubikmeter Fels abzustürzen. Seit 50 Jahren entwickelt sich an dem Berg ein Spalt. Bereits 2005, 2007 und 2016 hat sich Gestein abgelöst.

Video: Spektakuläre Bilder klären auf:

Die Folgen eines erneuten, sehr viel größeren Festabsturzes wären enorm: Gestein und Staub bis ins Tal, akute Lebensgefahr für Wanderer und Bergsteiger. Deshalb haben sich LMU und TU gemeinsam mit den Experten von 3D RealityMaps GmbH zum Ziel gemacht, den Berg zu überwachen. Dies geschieht mit Hilfe von Drohnenbefliegungen, die Bilder und Videos liefern, die das Phänomen in 3D visualisieren sollen. Das erleichtert laut den 3D-Experten die Vorstellung des Ausmaßes.

Update vom 26. Oktober 2018, 12 Uhr: Der Bayerische Rundfunk begleitete das Forscherteam der TU München nun bei der nicht ungefährlichen Arbeit auf dem Hochvogel. Gezeigt wurde der Beitrag in der Sendung „Gut zu wissen“.

Sollte die südliche Gipfelwand ins Tal stürzen, würden rund 260.000 Kubikmeter Fels abrutschen, schätzen die Wissenschaftler. Eine gigantische Menge, die für eine extreme Staubwolke sorgen dürfte, die wohl das ganze Hornbachtal eindecken würde. Es wäre ein „Großereignis“, sagen die Forscher.

Um Wanderer und die Talbewohner rechtzeitig zu warnen, wollen die Forscher den Felssturz schon Tage vorher voraussagen können. Hierfür mussten nun neue Messgeräte zur Errechnung des Abstands im Spalt am Gipfel angebracht werden. Eine anstrengende Arbeit, wie man in dem TV-Beitrag des Bayerischen Rundfunks sieht.

Felssturz-Gefahr im Allgäu ist kein Einzelfall

Update vom 25. Oktober 2018, 10.15 Uhr: Wann es passieren könnte, ist unklar: ein Felssturz droht am Hochvogel im Allgäu. Wie muss man es sich vorstellen, wenn viele Tausend Kubikmeter Gestein ins Tal rauschen? Immerhin ist der Berg 2592 Meter hoch.

Fest steht: Wenn derart viel Geröll bergab stürzt, dann könnte es laut werden- und staubig. Bergsteiger würden sich dann in Lebensgefahr befinden. Nicht nur im Allgäu droht die Gefahr eines Felststurzes. Am Höllentalgletscher im Wettersteingebirge lockern sich durch den Rückgang des ewigen Eises große Felsbrocken und bedrohen auch dort Bergsteiger, wie Merkur.de berichtet.

Erstmeldung: Experte warnt vor gigantischem Felssturz am Hochvogel

Oberstdorf/München – Vielleicht noch heuer, vielleicht auch erst im nächsten Jahr könnte es so weit sein, sagt Michael Krautblatter. Dann droht ein Felssturz größeres Ausmaßes. Im Extremfall könnten bis zu 260 000 Kubikmeter Gestein bis zu 1000 Meter tief ins Tal stürzen. Alarmstufe Rot am Berg – doch noch ist die Lage nicht ganz so dramatisch.

Krautblatter ist Geologe und Professor für Hangbewegungen an der TU München. Derzeit ist er mit seinen Leuten im Wochentakt oben auf dem 2592 Meter hohen Hochvogel, einem markanten, aber mühsam zu besteigenden Aussichtsberg westlich von Oberstdorf an der bayerisch-tirolerischen Grenze.

Spalt am Hochvogel im Allgäu weitet sich

Direkt unterhalb des Gipfelkreuzes beginnt ein Spalt, der ins wissenschaftliche Interesse gerückt ist. Der Spalt ist seit über 50 Jahren bekannt, doch seit einigen Jahren beobachten Geologen, wie er sich bedrohlich dehnt. „Seit 2014 hat sich der Spalt um 30 Zentimeter geöffnet, das ist sehr viel“, sagt Krautblatter. Vom Gipfel aus blickt man 20 bis 30 Meter tief in den Abgrund, aber die Wissenschaftler schätzen, dass die Kluft an manchen Stellen bis zu 100 Meter nach unten reicht.

Hauptdolomit ist von Natur aus brüchig

Im Spätsommer haben die Geologen den Berg regelrecht verdrahtet – mit Sensoren, die Veränderungen der Felsspalte millimetergenau messen. „AlpSenseBench“ nennt sich das Forschungsprojekt, das dazu dient, ein Frühwarnsystem für alpine Naturgefahren aufzubauen. „Wir rechnen damit, dass sich der Spalt zwei bis drei Tage vor einem Felssturz enorm verbreitert, vielleicht um einen Zentimeter pro Tag“, sagt Krautblatter. Zurzeit sind es 0,4 Millimeter in der Woche.

+ Die Messungen der Wissenschaftler am Hochvogel. © TU München / Johannes Leinauer

Die Geologen der TU München messen nicht nur im Allgäu, sondern auch im Wettersteingebiet rund um die Zugspitze sowie am Kitzsteinhorn in den Hohen Tauern und am Vernagtgletscher im Ötztal. Doch nirgends ist die Situation so dramatisch wie am Hochvogel.

Der Berg besteht aus Hauptdolomit, der von Natur aus brüchig ist. Doch Ursache der Felssturzgefahr ist auch die Topographie des Berges: Die markante kegelartige Form begünstigt offensichtlich Felsrutsche. Da sich in den Spalten Wasser ansammelt, erodiert der Berg vor allem nach jedem Winter immer weiter.

Video: Auf dieser Straße regnet es Felsen

Schon 1935 kam es zum großen Felssturz

Schon einmal, im Jahr 1935, stürzten tausende Kubikmeter Gestein aus der Südwestwand ins Tal. Das ist im Hüttenbuch des nahen Prinz-Luitpold-Hauses vermerkt. Auch 2005, 2007 und zuletzt im Juli 2016 gab es Gesteinsabbrüche, die auch für die Zukunft nicht auszuschließen sind. Das macht die Forschungsarbeit am Berg riskant.

Die Wissenschaftler kämpfen aber noch mit weiteren Hemmnissen: Blitzschläge beschädigten schon mehrmals die Sensoren. Sie müssen immer wieder erneuert werden. Zudem ist eine von drei Anstiegsrouten zum Gipfel über den Bäumenheimer Weg nicht mehr möglich. Den Weg, der in Österreich beginnt, wurde im September 2014 vom Land Tirol dauerhaft gesperrt – zu groß war die Gefahr, dass Felsbrocken Wanderer erschlagen könnten. Der Weg gab es seit 109 Jahren, dass er noch mal geöffnet wird, ist unwahrscheinlich. „Es besteht absolute Lebensgefahr“, warnt die Sektion Donauwörth des Deutschen Alpenvereins.

Dirk Walter