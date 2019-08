Aus Rache: Vater (22) soll Baby zu Tode geprügelt haben - Ex-Freundin sagt als Zeugin aus

Ein Mann aus Kempten soll wohl seinen eigenen Sohn getötet haben. Aus Rache an der Mutter, die ihn verlassen hatte, schlug er das Baby wohl gegen Möbel.

Update vom 1. August, 12.59 Uhr: Zu Beginn der Verhandlung blieb der Angeklagte stumm. Der Deutsche sagte zu den Vorwürfen kein Wort. Das Geschehen in dem Gerichtssaal verfolgte er oftmals mit gesenktem Kopf. Die Ex-Freundin des Mannes ist Nebenklägerin in dem Verfahren. Als sie als Zeugin aussagte, brach sie einmal in Tränen aus.

Das junge Paar hatte seit der Jugendzeit eine mehrjährige Beziehung geführt, etwa zwei Wochen vor der Tat trennte sich die Frau von ihrem damaligen Freund. Dennoch bat sie ihn an jenem Abend im August 2018 darum, in ihrer Wohnung in Kaufbeuren auf den kleinen Bub aufzupassen. Die Frau wollte zum Sport und dann eine Freundin besuchen. Als aggressiv sei der Ex-Partner ihr bis dahin nicht bekannt gewesen, sagte sie.

Vor der Tat soll der Mann einiges an Alkohol getrunken und auch Marihuana genommen haben. Dann meldete er sich bei seiner Ex-Freundin und berichtete von dem leblosen Sohn. „Es kam der Anruf von ihm, nach etwa einer Stunde, dass er ihm weh getan hat“, erklärte die Frau. Sie eilte nach Hause und fand den schwer verletzten Sohn bewusstlos, nur noch mit Schnappatmung. „Ich habe sofort die Polizei gerufen.“ Den Beamten erklärte der Vater die schweren Verletzungen damit, dass er seinen Sohn „fest an sich gepresst“ habe, wie es einer der Streifenpolizisten erläuterte.

Vater soll Baby totgeprügelt haben: Totschlag oder Mord?

Verteidiger Werner Hamm erläuterte der Strafkammer, warum er seinem Mandanten geraten habe, sich vor Gericht zu den Vorwürfen nicht zu äußern. Er begründete dies damit, dass die Staatsanwaltschaft den 22-Jährigen wegen Mordes angeklagt habe. Üblicherweise werde ein solcher Sachverhalt nur als Totschlag gewertet, meinte er.

Der Anwalt deutete damit an, worauf er in dem Prozess hinaus möchte. Bei einem Urteil nur wegen Totschlags könne sein Mandant mit einer deutlich kürzeren Zeit im Gefängnis rechnen. Bei Mord sieht das Gesetz in der Regel die lebenslange Haft als Schuldspruch vor.

Baby wohl totgeprügelt: Staatsanwaltschaft sieht Mordmerkmale erfüllt

Doch für solch eine Verurteilung ist mindestens ein sogenanntes Mordmerkmal nötig. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Anklage gleich zwei davon - niedrige Beweggründe wegen des Racheaspekts und Grausamkeit wegen der besonders brutalen Tat. Die Strafkammer wies zudem darauf hin, dass bei dem Fall auch das Mordmerkmal der Heimtücke möglich sei. Er sehe trotzdem eher einen Totschlag als einen Mord, sagte Hamm in einer Verhandlungspause.

Das Gericht hat drei Verhandlungstage eingeplant, um das Geschehen aufzuklären und rechtlichen Fragen nachzugehen. Am Mittwoch kommender Woche könnte das Urteil verkündet werden.

Baby wohl totgeprügelt: Vater schweigt zu den Vorwürfen

Update 1. August, 10.16 Uhr: Zu Beginn eines Mordprozesses um den Tod eines acht Monate alten Buben hat der Vater zu den Prügelvorwürfen geschwiegen. Der 22-Jährige muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Kempten verantworten, weil er seinen Sohn zu Tode misshandelt haben soll. Der Mann soll den Säugling so heftig geschüttelt und geschlagen haben, dass der kleine Junge nach zwei Tagen starb.

Verteidiger Werner Hamm sagte in dem Verfahren, dass er seinem Mandanten geraten habe, sich vor Gericht nicht zu äußern. Der Anwalt begründete dies damit, dass die Staatsanwaltschaft den jungen Vater wegen Mordes angeklagt habe. Üblicherweise werde ein solcher Sachverhalt nur als Totschlag gewertet, meinte er.

Erstmeldung: Vater soll Baby totgeprügelt haben - Prozessbeginn

Kempten - Im Allgäu soll ein Vater seinen acht Monate alten Sohn zu Tode geprügelt haben. Der 22 Jahre alte Mann muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an in Kempten wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten.

Mann wollte sich an Mutter rächen

Nach den Ermittlungen hatte der Vater den Säugling im August 2018 in Kaufbeuren brutal misshandelt, als er einen Abend lang einmal auf den kleinen Buben aufpassen sollte, während die Mutter unterwegs war. Der Mann soll nicht nur wegen des Weinens des Säuglings aufgebracht gewesen sein. Der Mann habe sich mit den Gewalttaten auch an der Mutter, die sich von ihm getrennt habe, rächen wollen, führt die Staatsanwaltschaft in der Anklage aus.

Vater schlug Baby wohl gegen Möbel und ins Gesicht

Nach den Angaben der Ermittler schüttelte der Angeklagte das Baby zunächst so stark, dass es ein Schütteltrauma erlitt. Danach soll der Deutsche seinen Sohn noch weiter gequält haben, indem er ihm absichtlich Schmerzen zugefügt habe. Er soll das Kind gepackt und gegen Möbel geschlagen haben, zudem soll er dem Säugling auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatte der Vater bei der Kripo zu den Vorwürfen gesagt, dass er den Säugling lediglich fest gedrückt und ins Bett geworfen habe.

Junge starb an schweren Hirnverletzungen

Der Säugling kam an jenem Abend in einem lebensbedrohlichen Zustand zunächst ins Krankenhaus Kaufbeuren. Dann wurde der kleine Junge ins Augsburger Klinikum geflogen, dort starb er zwei Tage später an schweren Hirnverletzungen. Das Urteil ist in dem Prozess für kommenden Mittwoch (7. August) geplant.

dpa/lby

