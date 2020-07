Kuh-Angriff im Allgäu: Kind (8) gerät zwischen Mutterkuh und Herde - Tier trampelt Bub nieder

Im Allgäu kam es auf einer Weide zu schlimmen Szenen: Ein achtjähriger Bub geriet zwischen eine Mutterkuh und die Herde. Das Kind wurde niedergetrampelt.

Zu einem tragischen Unfall kam es in Halblech im Allgäu.

Ein achtjähriger Bub geriet zwischen eine Mutterkuh und den Rest der Herde.

Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Halblech - Zu einem Unfall mit schlimmen Folgen kam es in Halblech im Landkreis Ostallgäu. Ein achtjähriger Junge ist dort von einer Mutterkuh schwer verletzt worden.

Laut Bericht der Polizei war der Junge mit seinem Onkel auf eine Weide gegangen, um nach der Kuh mit ihrem frisch geborenen Kalb zu sehen. Dabei geriet der Bub wohl zwischen die Mutterkuh und den Rest der Herde.

Tragischer Unfall im Allgäu: Bub (8) gerät zwischen Mutterkuh und Herde - Hubschrauber bringt Kind in Klinik

„Die Kuh rammte den Jungen und überrannte ihn“, schilderten die Beamten den Vorfall, der sich am Dienstag (21. Juli) ereignete. Ein Hubschrauber brachte das Kind mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik.

Die Meldung der Polizeiinspektion Füssen im Wortlaut:

„Halblech/Oberreithen: Am Dienstagnachmittag verletzte eine Mutterkuh ein Schulkind. Das Kind begab sich in der Begleitung seines Onkels auf eine Weide. Sie wollten nach einer Mutterkuh und ihrem frisch geborenen Kalb sehen. Der Junge geriet ersten Ermittlungen zufolge zwischen die Mutterkuh und die restliche Herde. Die Kuh rammte den Jungen und überrannte ihn. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.“

Immer wieder Kuh-Attacken in den Bergen - Familien in Tirol angegriffen

Erst kürzlich wurden deutsche Familien in Tirol von Rindern angegriffen. Nach den Kuh-Attacken mussten eine Frau und ein Kind in eine Klinik gebracht werden. Mit Videos warnen Bauern aus den Bergen Österreichs bereits seit längerer Zeit vor Kuh-Angriffen - mit den Aufnahmen sollen Wanderer geschützt werden.

Um einen Kuh-Angriff in den Bergen Österreichs, bei dem eine Frau ums Leben kam, ging es auch vor Gericht: Die Hinterbliebenen forderten hohen Schadensersatz.