Naturnaher Urlaub in der Heimat: Die schönsten Camping-Plätze in Bayern

Von: Carina Ottillinger

Bayern ist laut einer Auswertung das beliebteste Reiseziel für Camper. Denn der Freistaat bietet die wohl schönsten Campingplätze.

München – Egal ob im Sommer oder im Winter ‒ die Deutschen lieben ihre Berge, Flüsse und Seen. Das macht sich besonders in Sachen Urlaub bemerkbar. Denn: Die deutsche Campingbranche boomt. Ein Trend, der sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat. Dabei bleibt Bayern die Nummer 1 für die Camper. Die Zahl der Camping-Übernachtungen im Freistaat ist von 2021 auf 2022 laut dem Buchungsportal www.camping.info um mehr als 25 Prozent gestiegen.

Ob nun Heimatliebe oder der Sparfuchs die Gründe für den Campingboom sind, spielt letztendlich keine Rolle. Auf dem Campingplatz treffen alle Nationalitäten und Milieus zusammen. Nur eines vereint wohl alle: die Naturverbundenheit. Wir stellen daher die schönsten bayerischen Campingplätze inmitten der Naturidylle vor.

Fränkische Schweiz

Campingplatz Fränkische Schweiz

Ideal für alle Naturliebhaber und -sportler liegt der Campingplatz Fränkische Schweiz. Im Herzen der Fränkischen Schweiz zwischen Burgen, Wasser, Fels und Wald, nahe dem Felsen- und Fachwerkdorf Tüchersfeld bietet der Ort ein Camping-Erlebnis mit echtem Outdoor-Feeling. Familie, Jugendliche, als Verein, Schulklasse oder individuelle Gruppe finden auf dem großen Areal den perfekten Urlaubsort.

Kletterer können zwischen der „Tüchersfelder Camping-Kletterwand“, dem eigenen Kletterfelsen mit sieben festgelegten Routen sowie einem leicht besteigbaren Kinderfels wählen. Direkt vom Platz beginnen zahlreiche Wanderwege. Es gibt einen kleinen Kiosk und ein beliebter Treffpunkt ist die Sonnenterrasse mit hausgemachtem Kuchen und Kaffee. Im nahen Pottenstein können Rodelliebhaber mit dem Franken-Bob den Berg hinabsausen oder durch den Hexenbesen schweben. Entspannung bietet eine ruhige Paddeltour auf dem Schöngrundsee, Abkühlung gibt es im Felsenbad.

Im Herzen der Fränkischen Schweiz zwischen Burgen, Wasser, Fels und Wald, nahe dem Felsen- und Fachwerkdorf Tüchersfeld bietet der Campingplatz Fränkische Schweiz ein echtes Outdoor-Feeling. © Campingplatz Fränkische Schweiz

Im Berchtesgadener Land

Campinghof Simonhof

Der Camping Simonhof bietet Urlaub inmitten wunderbarer Natur. Der kleine, familiengeführte Campingplatz liegt bei Ramsau im Berchtesgadener Land. Dort lässt es sich Urlaub mit der gesamten Familie machen. Selbst Hund und Katze sind willkommen. Die kleinen Gäste können sich auf dem Spielplatz oder im eigenen Wald austoben.

Alle Camper auf der Suche nach Ruhe und Erholung sind auf dem Simonhof richtig. Umgeben von Wäldern, Wiesen und Bergen findet jeder Entspannung. Wunderbare Wanderrouten grenzen direkt an das Campingareal. Genauso eine sieben Kilometer lange Langlaufloipe. Denn der Campinglatz ist auch im Winter geöffnet. Skifahrer und Rodler können in den nahegelegenen Skigebieten die Berge hinunterbrettern. Schlittschuhläufer und Eisstockschießer dürfen sich auf den zugefrorenen Hintersee freuen.

Der Camping Simonhof bietet Urlaub inmitten wunderbarer Natur. Der kleine, familiengeführte Campingplatz liegt bei Ramsau im Berchtesgadener Land. © Camping Simonhof

Am Kochelsee

Der Campinplatz Renken

Der direkt am See gelegene Campinplatz Renken bietet 40 Stellplätze. Ideal für alle kurzentschlossenen Camper ist auch die Option eines Mietwohnwagens. Auf Gruppen und junge Leute wartet ein separater Zeltplatz mit Feuerstelle. Aber auch Motorrad- und Fahrradfahrer sowie Wanderer, Hobby- und Freizeitangler sind willkommen. In Renken lässt es sich abschalten und zur Ruhe kommen.

Der Campingplatz verfügt über einen eigenen kleinen Badestrand. Im Bachzulauf können auch die Kleinsten im Wasser planschen. Für eine Bootstour um den See oder zum Angeln können sich die Gäste ein Ruderboot leihen. Die Kinder toben sich im Niederseilgarten aus, während sich die Eltern im Biergarten mit Seeblick eine Pause gönnen. Im Kiosk gibt es eine Grundauswahl an Lebensmittel. Die Stube nebenan bietet Schutz bei schlechtem Wetter.

Der Campingplatz Renken liegt direkt am Kochelsee und verfügt über einen eigenen kleinen Badestrand. © Campingplatz Renken

Im Altmühltal

Freizeitanlage Hammermühle

Die Freizeitanlage Hammermühle liegt unmittelbar an der Altmühl mit Blick auf die Landschaft des Naturparks Altmühltal. Paddler, Wanderer und Radfahrer können in der Hammermühle einkehren. Der Campingplatz bietet eine Zeltwiese für Gruppen, Familien und Singlereisende sowie 21 Stellplätze für Wohnmobile. Außerdem steht das erste Schäferwagendorf seiner Art in Bayern auf der Freizeitanlage. Sechs gemütliche Schäferwagen laden ein, zu übernachten wie ein Hirte. Wer keine Lust auf Campingküche hat, findet im Biergarten eine große Speisekarte.

Im eigenen Bootsverleih am Platz können Urlauber ein Kanu für ein Abenteuer auf der Altmühl ausleihen und direkt mit der Wasserrutsche vom Einstieg an der Hammermühle starten. E-Bike-Fahrer dürfen über Nacht ihr Rad an der Ladestation für den nächsten Tag volltanken. In den lauen Sommernächten treffen sich die Camper an der Feuerstelle an der großen Zeltwiese.

Die Freizeitanlage Hammermühle liegt unmittelbar an der Altmühl mit Blick auf die Landschaft des Naturparks Altmühltal. © Freizeitanlage Hammermühle

Im Allgäu

Camping Zeh am See

Das Camping Zeh am See ist ein familiengeführter Betrieb im wunderschönen Allgäu. Der Campingplatz liegt in idyllischer Lage im Landschaftsschutzgebiet direkt am Niedersonthofener See. Nicht weit entfernt liegt das Schloss Neuschwanstein, die Sommer-Rodelbahn und ein Hochsteilgarten. Egal zu welcher Saison, ein Urlaub bei Familie Zeh ist im Sommer als auch im Winter möglich.

Vor allem an heißen Tagen ist der bis zu 25 Grad warme See mit flachem Ufer beliebt. Sommersportler können segeln, surfen und schwimmen. Der Campingplatz ist außerdem an ein ausgedehntes Wegenetz angeschlossen. So lässt sich die Region beim Wandern, Radfahren und Mountainbiken erkunden. Die Winterwelt im Allgäu direkt am Campingplatz lädt zu einer Auszeit ohne Stress und Trubel ein. Ob Winterwandern, Rodeln, Langlauf, Schlittschuhlaufen oder Schneemannbauen – für Groß und Klein ist etwas geboten.

Das Camping Zeh am See ist ein familiengeführter Betrieb im wunderschönen Allgäu. Der Campingplatz liegt in idyllischer Lage im Landschaftsschutzgebiet direkt am Niedersonthofener See. © Camping Zell am See/ Philip Herzhoff, Christian Fuss

Im Fränkischen Weinland

Campingplatz Escherndorf am Main

Der Campingplatz Escherndorf am Main liegt abseits von Lärm und Trubel in der Volkacher Mainschleife im Fränkischen Weinland. In dieser Naturidylle reichen die Rebhänge der Weinlagen Escherndorfer Lump und Fürstenberg bis an das Ufer des Mains und eine alte Fähre verbindet die bekannten Winzerorte Escherndorf und Nordheim. Der in Familienbesitz bestehende Campingplatz ist seit mehr als 60 Jahren eine Anlaufstelle für Erholungsuchende, Aktivurlauber sowie Kurz- und Langzeitgäste von nah und fern.

In diesem Urlaubsparadies können Naturliebhaber das fränkische Weinland genießen. Dank der zentralen Lage ist der Platz ein toller Ausgangspunkt für Ausflüge rund um die Mainschleife und das Kitzinger Land. Erlebnisreiche Aktivitäten von Wandern, Radeln bis Kanufahren erfreuen Groß und Klein. Nach einer anstrengenden Wanderung bietet eine gemütliche Brotzeitstube auf dem Campingplatz mit großzügiger Sonnenterrasse kulinarische fränkische Genüsse.

Der Campingplatz Escherndorf am Main liegt abseits von Lärm und Trubel in der Volkacher Mainschleife im Fränkischen Weinland. © Campingplatz Escherndorf GmbH

Oberpfälzer Seenland am Murner See

CampingPark Murner See

Der CampingPark Murner See liegt im Herzen des Oberpfälzer Seenlandes – idyllisch eingebettet auf einer grünen Landzunge zwischen Murner See und Brückelsee. Die beschauliche Lage zwischen den beiden Seen und die lockere, persönliche Atmosphäre geben dem Campingplatz einen besonderen Charme.

Umgeben von Wasser und Wald finden Naturliebhaber, Aktivurlauber, Erholungssuchende und Familien ein wahres Ferienparadies. Die herrliche Landschaft lädt zum Radeln, Wandern und Verweilen ein. Ob Baden, Segeln, Surfen, Bootswandern, Wasserskifahren oder Tauchen. Ostbayerns größte Seen sowie zahlreiche Teiche und Flüsse, bieten reichlich Gelegenheit sich ins nasse Vergnügen zu stürzen und beim Durchstreifen des Naturparks Oberpfälzer Wald gibt es viel zu entdecken.

Der CampingPark Murner See liegt im Herzen des Oberpfälzer Seenlandes – idyllisch eingebettet auf einer grünen Landzunge zwischen Murner See und Brückelsee. © CampingPark Murner See

Im Bayerischen Wald

Camping Höllensteinsee

Das Camping Höllensteinsee verspricht einen Campingurlaub in der Idylle von Pirka – einer der schönsten Regionen des Bayerischen Waldes. Ob für Zelt, Caravan oder Wohnmobil, unter den 150 großzügigen Stellplätzen direkt am See findet jeder Camper seinen Traumplatz. Davon liegt knapp die Hälfte direkt am Wasser. Auf Wunsch können die Camping-Gäste Ruderboote oder Stand-Up-Paddlings mieten.

Im „bayerischen Kanada“ dürfen gestresste Urlauber zur Ruhe kommen und sich erholen. Dort erwarten die Camper Wanderwege durch wild-romantisches Gelände, duftende Wiesen, sanfte Hügel und rauschende Wälder. Wer lieber rudert, ist richtig beim reinsten Kanu-Eldorado. Auf den beiden Flüssen Regen und Ilz sind die schönsten Kanuwanderflüsse Bayerns ganzjährig befahrbar. Ein Besuch wert ist zudem das traditionsreiche Glasdorf Weinfurtner.

Das Camping Höllensteinsee verspricht einen Camping-Urlaub in der Idylle von Pirka – einer der schönsten Regionen des Bayerischen Waldes. © Camping Höllensteinsee

Fichtelgebirge

Camping Fichtelsee

Im Camping am Fichtelsee können Urlauber durchatmen und fern des Alltags die Seele baumeln lassen. Die Anlage mit insgesamt 118 Stellplätzen liegt in sonniger Lage vor einer Waldkulisse nahe dem Fichtelsee inmitten des Naturparks Fichtelgebirge. Mit einer Höhenlage von 800 Metern ist er Nordbayerns höchstgelegener Campingplatz in der grünen Lunge Frankens.

Ob Wandern, Nordic Walking oder Mountainbiking, ob Winterwandern, klassischer Langlauf oder Skating – die Camper können direkt vom Stellplatz hinein ins sportliche Vergnügen starten. Top Highlight ist der angrenzende Erlebnisberg Ochsenkopf. Entspannung an trüben Tagen finden die Gäste im Wellness- und Saunabereich in der Siebenquell-Therme Weißenstadt oder in der Lohengrin-Therme Seulbitz. In der Nähe befinden sich die Kulturstädte Bayreuth mit den weltberühmten Richard-Wagner-Festspielen sowie Wunsiedel mit den Luisenburg-Festspielen.

Mit einer Höhenlage von 800 Metern ist Camping am Fichtelsee Nordbayerns höchstgelegener Campingplatz in der grünen Lunge Frankens. © Camping am Fichtelsee

Ammergauer Alpen

Campingpark Oberammergau

Der Campingpark Oberammergau ist ein kleiner, familiengeführter Campingplatz der Familie Häringer und Baur in den Ammergauer Alpen. Die Anlage ist ein beliebtes Ziel besonders für Familien und Sportler als auch für Kulturbegeisterte sowie Urlauber, Dauercamper und Campingclubs. Das Freizeitangebot richtet sich an alle Alters- und Interessengruppen.



Von der Zeltwiese aus haben die Camper einen wundervollen Blick auf den Hausberg Kofel. Die Wander- und Radtouren sowie Langlaufloipen beginnen direkt ab Platz. Das Ortszentrum von Oberammergau ist zehn Gehminuten entfernt. Mit der Gästekarte geht es kostenlos mit dem Bus nach Garmisch-Partenkirchen, Ettal, Schloss Linderhof und Füssen – oder mit dem Zug nach Murnau. Bei vielen Eintritten gibt es mit der Karte sogar eine Ermäßigung.

Der Campingpark Oberammergau ist ein kleiner, familiengeführter Campingplatz der Familie Häringer und Baur in den Ammergauer Alpen. © Campingpark Oberammergau

Natürlich hat nicht nur Bayern schöne Campingplätze zu bieten. Wer etwas weiter reisen möchte, kann in ganz Deutschland wunderschöne Campinganlagen in der Natur finden.

