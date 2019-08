Dramatischer Unfall: Pkw mit drei jungen Menschen von Teermaschine aufgeschlitzt

Sonntagnacht kam es bei Altötting zu einem dramatischen Unfall. Ein Pkw-Fahrer übersah eine am Fahrbahnrand stehende Teermaschine - das Auto wurde aufgeschlitzt.

Altötting - Sonntagnacht gegen 4 Uhr kam es auf der AÖ35 zwischen Unterhart und Windhöring zu einem schweren Unfall. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle fuhr ein Kleinwagen, besetzt mit drei jungen Leuten, auf der derzeit gesperrten AÖ35. Die Straße ist wegen einer Großbaustelle aktuell auf mehreren Kilometern für den Verkehr total gesperrt.

AÖ35/Altötting: Fahrer übersieht Teermaschine - Pkw wird aufgeschlitzt

Auf Höhe Lindloh übersah der Pkw-Fahrer eine am rechten Fahrbahnrand stehende Teermaschine und krachte mit der Beifahrerseite mit voller Wucht dagegen. Nach ersten, bisher unbestätigten Informationen vom Unfallort wurden der Beifahrer sowie der hinter dem Beifahrer sitzende schwer verletzt.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter zur Unfallstelle.

