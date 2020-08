Bergsteiger wird in Alpen von Blitz getroffen - auch sein Münchner Begleiter wird verletzt

Während einer Tour in den Alpen sind zwei deutsche Bergsteiger von einem Gewitter überrascht worden. Die beiden wurden von einem Blitz getroffen und benötigten ärztliche Hilfe.

Zwei deutsche Bergsteiger geraten während einer Tour in den Alpen in ein Gewitter.

Einer von beiden wird von einem Blitz getroffen - in der Folge gerät auch sein Begleiter in Mitleidenschaft.

Für das Duo folgt eine Nacht im Krankenhaus.

Gmunden - Zwei deutsche Bergsteiger sind bei einer Tour im Dachsteingebirge in Österreich von einem Blitz getroffen worden. Der 35-Jährige aus Konstanz und der 36-Jährige aus München erlitten bei dem Unglück am Freitag nach Polizeiangaben einen Schock, blieben aber nach ersten Erkenntnissen körperlich unverletzt. Sie waren am Samstag noch zur Beobachtung in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei in Oberösterreich sagte.

Deutsche Bergsteiger vom Blitz getroffen: Nach Unglück setzen sie selbst den Notruf ab

Der 35-Jährige wurde nach Angaben der Polizei direkt am Helm getroffen. Er habe gespürt, wie der Blitz durch seinen Oberkörper

gezuckt sei, so die Polizei. Die Männer waren mit einem Stahlseil verbunden, und der zweite Mann spürte den Stromschlag über das Seil an der Hand.

Die beiden Bergsteiger hätten sich an den Fels gekauert und nach dem Ende des Gewitters einen Notruf abgesetzt. Das Gewitter sei bei dem Start ihrer Tour nicht abzusehen gewesen, sagten sie nach Polizeiangaben. (dpa)

Ein 39-jähriger Wissenschaftler wurde nach einer Wandertour wochenlang vermisst - mittlerweile ist sein Schicksal klar. Bei einer Bergtour musste eine Frau mit ansehen, wie ihr Mann in den Tod stürzte. Rätsel gibt das Verschwinden einer Bergsteigerin aus München auf. Am Mont Blanc droht ein massiver Gletscher-Teil abzustürzen - in Italien fand deshalb eine Evakuierung statt.

So mancher Blitz kann eine hintergründige Botschaft sein - wie ein Schnappschuss eines Liebespaares erahnen lassen könnte.