Die 13 schönsten Wanderorte in Bayern für Jedermann

Von: Tanja Kipke

Ob im Bayerischen Wald, den Allgäuer Alpen oder am Eibsee: In fast jeder Region Bayerns verbergen sich wunderschöne Wanderrouten. Eine Auswahl an Orten für jedes Level.

1 / 13 In den Allgäuer Hochalpen: Der Hochgebirgssee Unterer Gaisalpsee. Gewandert wird meist ab Reichenbach (nicht weit von Oberstdorf), die Tour dauert circa vier Stunden. Im See ist Schwimmen erlaubt, also Badesachen nicht vergessen. © Imago/agefotostock

2 / 13 Blick auf Alpsee und Schwansee bei Füssen: Beim Schloss Hohenschwangau gibt es einige schöne Rundwege. Ein Muss für jeden Besuch: Das berühmte Märchenschloss Neuschwanstein. Es kann leicht in die verschiedenen Touren eingebunden werden. © IMAGO/Marc John

3 / 13 Panoramablick auf den Königssee. Gelegen im Berchtesgadener Land mit der Nationalparkgemeinde Schönau am Königssee ist es eines der außergewöhnlichsten Ausflugsziele im Süden Bayern. Jedermann kommt hier auf seine Kosten. Wander-Fans stehen mehrere Gipfel zur Auswahl und Familien können eine Schifffahrt über den See unternehmen. Die Schrainbach Wasserfälle sind ebenfalls ein Hit. © imagebroker/Imago

4 / 13 Ein Motiv berühmter Maler. Der Hintersee bei Ramsau. Ebenfalls im Berchtesgadener Land fasziniert der kleine See mit seinen zahlreichen Bauminseln. Ein Seerundweg lädt Spaziergänger ein, wer etwas mehr Anstrengung will, kann auch direkt vom Königssee durch den Wald zum Hintersee laufen. © imagebroker/Imago

5 / 13 Ein weiteres beliebtes Wanderziel ist die Kampenwand in den Chiemgauer Alpen. Wer nicht hochlaufen mag, kann sich ganz gemütlich mit der Seilbahn zum Höhenweg fahren lassen. Der fast ebene Panoramaweg lädt auch ungeübte Bergsteiger ein. © Imago/agefotostock

6 / 13 Walchensee und seine Gipfel: Auch die bayerischen Voralpen haben einige schöne Wanderrouten zu bieten. Die wohl beliebtesten Gipfel sind der Herzogstand und der Heimgarten, die Gipfel verbindet ein Grat miteinander. Von oben beeindruckt ein wunderschöner Blick auf den Walchen- sowie den Kochelsee. Der Jochberg (siehe Bild) ist die „einfachere“, kleine Schwester. Ein Rundweg führt bis runter zum Walchensee, wo im Sommer ein Sprung ins Wasser erfrischt. © IMAGO/argum

7 / 13 Geeignet für Groß und Klein: Baumwipfelpfade begeistern immer mehr Menschen für einen Ausflug. In Bayern laden zahlreiche Pfade zum Spazieren ein. Die bekanntesten fünf sind wohl der Baumkronenweg Ziegelwies Füssen (siehe Foto), der Skywalk Scheidegg im Allgäu, der Baumwipfelpfad Bayerischer Wald in Neuschönau, der Waldwipfelweg St. Englmar sowie der Baumwipfelpfad im Steigerwald Ebrach. © IMAGO/Zoonar

8 / 13 Türkisblaues Wasser und Blick auf das Wettersteingebirge samt Zugspitze: Der Eibsee ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Er gehört zur Gemeinde Grainau und liegt unterhalb der Zugspitze. Ein rund 2-stündiger-Rundweg führt um den See, wer gern etwas länger laufen möchte, kann vom Bahnhof Grainau durch den Wald zum See marschieren. © IMAGO/imagebroker

9 / 13 Nicht weit vom Eibsee erstreckt sich das nächste Naturspektakel, das einem den Atem nimmt: Die Höllentalklamm. Die ebenfalls in Grainau gelegene Felsschlucht wird als „höllisch imposant“ beschrieben. Der Hammersbach stürzt sich über Felsblöcke, das Wasser trifft auch gern mal Wanderer. Daher ist regenfeste Kleidung ein Muss. Auch hier gibt es verschiedene Routen, wer mag kann vom Kreuzeck zur Felsschlucht wandern oder von dort direkt weiter auf die Zugspitze. © IMAGO/Panthermedia

10 / 13 700 Meter lang, 80 Meter tief eingeschnittene Felsenschlucht: Die Partnachklamm ist einer der Höhepunkte bei einem Besuch in Garmisch-Partenkirchen. Die Klamm dient als Startpunkt für zahlreiche Wanderungen im Reintal-, Hausberg-, und Kreuzeckgebiet. Verschiedene Almen können bestiegen werden, wer fit ist, kann von dort auch direkt zum Zugspitzgipfel. © Angelika Warmuth/dpa

11 / 13 Nicht nur in Südbayern kommen Wanderfans auf ihre Kosten. Im Nationalpark Bayerischer Wald in Niederbayern gibt es ebenfalls traumhafte Wanderungen, wie zum Beispiel die Überschreitung des Rachel. Er ist der höchste Berg in dieser Region, der Weg überzeugt durch Abwechslung. © imagebroker/Imago

12 / 13 Ein weiteres Wanderhighlight im Bayerischen Wald: Die fünf Gipfel des Hohenbogen. Verschiedene Touren führen auf den Höhenzug in Neukirchen beim Heiligen Blut. Auch mit einer Sesselbahn kommt man zu den Gipfeln. Neben den Wanderwegen gibt es zudem zahlreiche Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel eine Sommerrodelbahn oder einen Funpark. © Imago/Martin Erdniss (Merkur.de-Montage)

13 / 13 Für alle, die es etwas anspruchsvoller wollen, gibt es im bayersichen Wald den 43 Kilometer langen Mehrtageswanderweg „Seven Summits Bodenmais“. Das siebenfache Gipfelglück führt einen auf über 1750 Höhenmeter. Der Gipfel des großen Arber (siehe Foto) ist dabei das Highlight. © Imago/Thomas Eisenhuth