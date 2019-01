In brennendem Haus gefangen: Frau springt vor Verzweiflung aus Fenster im Dachgeschoss und stirbt

Bei einem Brand in einem Haus in Altdorf ist eine 43-Jährige am vergangenen Mittwoch aus dem Dachgeschoss des Gebäudes gesprungen. Sie erlag danach im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Landshut - Nachdem eine 43-jährige Frau bei einem Brand in Altdorf aus dem Dachgeschoss eines Hauses gesprungen ist, erlag sie einen Tag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Das Feuer war am vergangenen Mittwoch im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, berichtet br.de. Als die 43-Jährige den Brand bemerkte, konnte sie nicht mehr durch das verrauchte Treppenhaus flüchten. Womöglich geriet die Frau in Panik und sprang deshalb aus einem Fenster des Dachgeschosses mehrere Meter nach unten auf die Straße. Bei dem Sprung verletzte sie sich schwer. Am Donnerstag ist sie nun im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

Bei dem Brand in Altdorf entstand ein hoher Sachschaden

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie vermutet derzeit fahrlässige Brandstiftung. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 50.000 Euro.

mm/tz

