Nach Anruf: Polizei findet Frau tot in Wohnung - Lebensgefährte festgenommen

Altdorf - Das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet: Am Samstagabend wurde in einem Haus in Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei nahm den dringend tatverdächtigen Lebensgefährten fest.

Gegen 18:00 Uhr hatte ein Angehöriger telefonisch der Polizei mitgeteilt, dass die Bewohnerin des Anwesens in der Sulzbacher Straße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein soll.

Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Altdorf bestätigte sich der Sachverhalt. Der ebenfalls anwesende Lebensgefährte wurde festgenommen. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die Mordkommission der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nahm den Tatort in Augenschein und stellte Antrag auf Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Ein Rechtsmediziner war ebenfalls am Tatort. Der Verdächtige wird einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

