Schwerer Unfall auf der A6: 25-Jähriger kollidiert mit Lkw und stirbt - nun sucht Polizei Zeugen

Bei einem Ausweichmanöver auf der A6 bei Altdorf kollidierte ein 25 Jahre alter Autofahrer mit einem Lkw. Er verstarb er an seinen Verletzungen. Nun sucht die Polizei wichtige Zeugen.

Update, 18. März, 17.20 Uhr:

Wie infranken.de berichtet, sucht die Polizei nun einen möglichen Zeugen. Den Fahrer eines BMW-Kombis, einem Modell der 5er Reihe mit Nürnberger Kennzeichen. Der Fahrer soll sich während des Unfalls auf der linken Spur befunden haben. Die Insassen könnten womöglich wichtige Details zum Unfallhergang klären, heißt es.

Erstmeldung, 15. Februar:

Altdorf - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 ist ein 25 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der 25-Jährige wollte mit seinem Wagen bei Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) einem Laster ausweichen und krachte in einen zweiten Lkw, wie die Polizei mitteilte. Mit seinem Auto kam er am Donnerstag von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus, wo er starb.

dpa

