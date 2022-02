14-jähriges Mädchen aus Niederbayern verschwunden - Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Die 14-jährige Fatema wird seit Donnerstag vermisst. © Polizeipräsidium Niederbayern

Ein 14-jähriges Mädchen aus der Nähe von Landshut wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei tappt derzeit noch im Dunklen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Altdorf - Seit Donnerstagnacht fehlt von der 14-jährigen Fatema Sweidan jegliche Spur. Die Familie der Schülerin hat sich jetzt entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sucht mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Niederbayern nach ihr. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war der Markt Altdorf bei Landshut*.

14-Jährige aus Niederbayern vermisst: Keine Hinweise auf möglichen Aufenthaltsort

Am Abend des 17. Februar gegen 22 Uhr verschwand die 14-Jährige aus einer Jugendwohneinrichtung in Altdorf, heißt es vonseiten der Polizei. Seither ist nicht bekannt, wo sie sich aufhält. Der Polizei sowie den Eltern sind auch keine Anlauf- oder Kontaktadressen bekannt. Auch über die Kleidung, welche das Mädchen am Abend des Verschwindens trug, ist nichts bekannt.

Beschrieben wird die 14-Jährige von der Polizei folgendermaßen:

Name: Fatema Sweidan

Nationalität: syrisch

Größe: 160 cm

Figur: normal

Sprache: arabisch

Augenfarbe: braun

Haare: dunkel, lang, lockig

Wer Hinweise über den Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben kann, der soll sich bei der Polizei melden. Die Durchwahl der Polizeiinspektion Landshut ist (0871) 92 52 35 00. Zeugen können sich aber auch an jede andere Dienststelle wenden. (tel)