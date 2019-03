Auto kracht in Schulbus: Fahrer verletzt sich schwer

Schlimmer Zusammenstoß: Ein Auto ist im oberfränkischen Altenkunstadt mit einen Schulbus zusammen gekracht. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer.

Altenkunstadt - Mit einem Schulbus ist ein Auto im oberfränkischen Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) zusammengeprallt. Die zwölf Kinder im Bus blieben unverletzt, der Busfahrer wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wesentlich schwerer traf es den Autofahrer. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auto gerät in Gegenverkehr und knallt mit Schulbus zusammen

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Schulbus kollidiert. Angaben zur Identität der Beteiligten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Er schätzte den Schaden auf etwa 50 000 Euro.

dpa