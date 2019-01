Junge Mutter (22) tot aufgefunden - Verdacht auf Gewaltverbrechen

Eine 22-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch wohl unter Gewalteinwirkung ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Altenstadt an der Waldnaab - Eine 22-Jährige ist in der Oberpfalz - wohl unter Gewalteinwirkung - ums Leben gekommen. Kriminalpolizei und Spurensicherung ermitteln dort nach Angaben der ansässigen Lokalzeitung Der neue Tag. Auch Rechtsmediziner aus Nürnberg-Erlangen und Mitarbeiter des Landeskriminalamts München seien zur Unterstützung vor Ort.

Die Polizei wurde nach Angaben der Lokalzeitung am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr verständigt, weil sich in einem Mehrfamilienhaus in Altenstadt an der Waldnaab (Kreis Neustadt) eine verletzte Frau befände. Dies gaben der Polizei gegenüber mehrere Personen an, heißt es laut Der neue Tag im Polizeibericht.

Video: Junge Frau "gewaltsam zu Tode gekommen"

Im Haus trafen die Polizei-Beamten laut der Nachrichtenplattform News5 im ersten Obergeschoss auf eine nicht ansprechbare Frau. Maßnahmen zur Wiederbelebung mittels Notarzt blieben ohne Erfolg. News5 teilt mit, dass die Frau wohl die syrische Staatsbürgerschaft inne habe.

"Die Umstände deuten darauf hin, dass die 22-jährige Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist", teilt das Polizeipräsidium laut Der neue Tag mit. Die Frau weise entsprechende Verletzungen auf. „Es laufen umfangreiche Vernehmungen“ teilte Polizeisprecher Dieter Winterberg der Lokalzeitung mit. Der Partner der Frau und andere Bewohner des Mehrfamilienhauses würden aktuell befragt. Die Frau hat zudem zwei kleine Kinder im Alter von 4 Jahren und 6 Monaten. Sie werden versorgt.

nl

