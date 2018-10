29-Jähriger nach Streit mit Kollegen schwer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen im oberbayerischen Altötting ist ein 29-Jähriger schwer verletzt worden.

Altötting - Zwei Arbeitskollegen streiten, einer wird schwer verletzt: Einsatzkräfte nahmen kurz nach der Auseinandersetzung in Altötting den zweiten Mann in einer Gaststätte fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Tatverdächtige sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungsbehörden werfen dem 33-Jährigen ein versuchtes Tötungsdelikt vor. Er sei am Samstagabend mit seinem 29 Jahre alten Kollegen in einer Wohnung in Streit geraten und habe ihn dabei schwer verletzt, so die Polizei. Passanten fanden den Verletzten auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus. Sein Zustand sei nach einer Operation stabil, erklärte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu der Tat nannte er zunächst nicht.

dpa