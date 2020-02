Furchtbarer Unfall am Samstagabend: Mann (21) überschlägt sich - Jede Rettung kommt zu spät

In der Nähe des bayerischen Altötting kam es am späten Samstagabend (22. Februar) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger verlor die Kontrolle und überschlug sich.

Altötting - Am späten Samstagabend (22. Februar) kam es auf der AÖ6 zwischen Unterneukirchen und Kastl zu einem tödlichen Unfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Volvo unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Altötting (Bayern): Tödlicher Unfall auf der AÖ 6 - 21-Jähriger stirbt

Demnach war der junge Mann mit seinem Volvo XC60 nach links von der Fahrbahn abgekommen. Etwa 300 Meter vor dem Weiler Schmidlehen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch den Aufprall gegen den Baum überschlug er sich, riss eine Bank und krachte in eine kleine Kapelle. Schließlich landete er auf dem Dach seines Volvo.

Tödlicher Unfall in Bayern: 21-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - Feuerwehren können ihn nicht mehr retten

Die Feuerwehren aus Kastl und Unterneukirchen wurden alarmiert und befreiten den Fahrer aus seinem Wagen. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Polizei aus Altötting nahm den Verkehrsunfall auf.

Hier die vollständige Pressemitteilung der Polizei Altötting zum tödlichen Verkehrsunfall:

Am späten Samstagabend, 22. Februar 2020, kam es auf einer Kreisstraße im Gemeindebereich von Kastl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann sein Leben verlor. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt zur Unfallursache. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war am Samstagabend gegen 23.05 Uhr ein junger Mann (21) mit seinem Pkw Volvo auf der Kreisstraße AÖ6 von Unterneukirchen in Richtung Kastl unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige mit dem Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Volvo überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen. Für den jungen Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein wurde von der Polizeiinspektion Altötting ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Durch ein Gutachten soll die Unfallursache geklärt werden.

