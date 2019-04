VW Golf auf der A94 komplett ausgebrannt - Feuerwehr löscht auf dem Standstreifen

Ein VW Golf hat zwischen Altötting und Töging einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Auto ist auf der A94 in Flammen aufgegangen und wurde völlig zerstört.

Update am 14. April, 11.10 Uhr: Am Samstagabend, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Österreicher mit seinem VW Golf auf der A94 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Töging bemerkte er, dass plötzlich Rauch im Innenraum des Fahrzeugs aufstieg. Er konnte den Golf noch auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen, ehe er völlig brannte.

Der Österreich versuchte noch selbst den Brand zu löschen, jedoch vergeblich. Glücklicherweise blieb er unverletzt und auch andere Fahrzeuge wurden nicht gefährdet oder beschädigt.

Die eintreffende Feuerwehr aus Winhöring war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen löschen, das Fahrzeug war aber schon vollständig ausgebrannt. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung München wurde für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Brandursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 500 Euro. Durch die starke Hitzeentwicklung entstand zusätzlich ein Schaden an der Fahrbahn. Dieser wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr aus Winhöring wurde alarmiert und rückte aus, um den Brand an der Autobahn zu löschen und die Einsatzstelle zu sichern. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden, während die Feuerwehr auf dem Standstreifen arbeitete. Es gab keine Verletzten.

