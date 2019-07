Vor den Augen der Zuschauer: Pilot stürzt bei Flugschau ab - und überlebt wie durch ein Wunder

Vor den Augen Hunderter Besucher eines Flugfestes bei Altötting ist am Samstag ein Kunstflieger 800 Meter in die Tiefe gestürzt und auf dem Boden aufgeschlagen. Kaum zu glauben: Der Pilot überlebte.

Der Pilot überlebte wie durch ein Wunder mit schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen. Im Rahmen einer Kunstflugvorführung verlor der 69-jährige Pilot Markus Schmid aus Rosenheim die Kontrolle über sein einmotoriges Flugzeug und stürzte in eine Wiese.

Flugschau in Altötting: Pilot stürzt ab

Es war gegen 17 Uhr, als Schmid mit seinem einmotorigen Kunstflugzeug in die Luft abhob, um mit verschiedenen Kunststücken die Besucher des Flugfestes Altötting zu unterhalten. „Er ist ein sehr erfahrener Pilot, der seit vielen Jahren unser Gast ist“, so Simon Ehrenschwendtner, Vorsitzender der Fluggruppe Alt-Neuötting und Organisator des Flugfestes am Flugplatz Osterwies im Südwesten Altöttings, gegenüber dem Oberbayerischen Volksblatt (OVB).

Vor den Augen der Zuschauer: Pilot stürzt in Altötting ab

Er selbst habe noch beobachtet, wie Schmid Loopings und einen Turn gemacht habe – dabei wird das Flugzeug nach oben gezogen, bevor es zur Seite kippt und in den Sturzflug übergeht.

+ Aus diesen Trümmern wurde der Pilot geborgen. © fib, TE

Kurz nach 17 Uhr verlor der Pilot aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzte auf eine Wiese. Das Kunstflugzeug blieb nach dem Aufprall laut Polizei auf dem Dach liegen. Schnell waren Retter des Bayerischen Roten Kreuzes sowie des Technischen Hilfswerks zur Absturzstelle geeilt, um das Opfer zu bergen. Der Pilot war zunächst eingeklemmt. Nachdem sie den schwer verletzten, aber ansprechbaren 69-Jährigen aus dem Wrack geborgen hatten, wurde Schmid sofort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Absturz bei Flugschau in Altötting: Pilot überlebt und ist ansprechbar

Am Telefon erklärte der Pilot dem Reporter des OVB: „Der Arzt ist gerade zur Visite da, wahrscheinlich werde ich heute noch operiert“, so der Rosenheimer hörbar angeschlagen. Doch Schmid gab sich optimistisch: „Das wird schon wieder!“ Ein flugunfallanalytisches Gutachten, das durch die Staatsanwaltschaft in Traunstein in Auftrag gegeben worden ist, soll nun die Absturzursache klären. Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Mathias Weinzierl

