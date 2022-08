Tödlicher Unfall in Oberbayern: Biker kracht in Auto einer Urlauberfamilie aus Sylt

Ein Harley-Fahrer starb bei einem Unfall in Bayern.

Jede Hilfe kommt zu spät

Von Katarina Amtmann schließen

Ein Motorradfahrer geriet in Burgkirchen ins Schleudern und krachte in das Auto einer Urlauberfamilie. Der Biker starb bei dem Unfall.

Burgkirchen an der Alz - Im Landkreis Altötting kam es am Sonntagnachmittag (14. August) gegen 12.15 Uhr zu einem schlimmen Unfall. Ein Motorradfahrer kam ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Burgkirchen an der Alz: Biker kracht in Auto von Urlauberfamilie

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer (58) auf der Bundesstraße 20, Höhe Burgkirchen an der Alz, aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer Urlauberfamilie aus Sylt. In dem Wagen saß ein 64-Jähriger mit seiner Frau und seinem Kind.

Der Autofahrer versuchte laut Polizei noch nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Biker prallte allerdings in die linke Seite des Pkw und wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Oberbayern

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurden ein unfallanalytisches, sowie ein unfalltechnisches Gutachten angeordnet. Die freiwillige Feuerwehr Dorfen war mit zwei Fahrzeugen, sowie 16 Mann an der Unfallstelle, um dort neben der technischen Hilfeleistung auch den Verkehr vor der Unfallstelle abzuleiten. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallörtlichkeit für rund drei Stunden gesperrt. (kam)

