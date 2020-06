Mann schießt in Altötting aus dem Fenster - Polizei umstellt das Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Samstag fielen in Altötting mehrere Schüsse. Ein Mann soll aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses mehrmals geschossen haben.

Altötting - Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Mann (49) soll mit einer Waffe aus seinem Fenster im Obergeschoss gefeuert haben. Es war nicht das erste Mal, dass der 49-Jährige auffällig wurde. Jetzt ist er erst einmal in Polizeigewahrsam.

Altötting: Schütze war alkoholisiert und wurde nach Schüssen festgenommen

Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus in Altötting eintrafen, sahen sie, wie der Mann an seinem Fenster im Obergeschoss mit etwas herumfuchtelte. Die Beamten umstellten daraufhin das Haus. Im Gespräch mit dem 49-Jährigen konnte die Polizei ihn dazu bewegen, runter zu kommen. Dort wurde er umgehend festgenommen. Dabei fiel den Ordnungshütern auf, dass der Mann alkoholisiert war. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei mehrere Schusswaffen samt zugehöriger Munition. Mit welcher Waffe und warum er aus dem Fenster schoss, ist noch unklar.

Altötting: Schütze ist kein Unbekannter für die Polizei - Beamte durchsuchen seine Wohnung

Bei dem Schützen aus Altötting handelt es sich um keinen Unbekannten. Die Polizei gab später bekannt, dass der Mann schon an Heilig Abend 2019 Gästen eines benachbarten Wirtshauses mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte. Angeblich waren sie dem 49-Jährigen zu laut. Seine Wohnung wurde ebenfalls mit einem großen Polizeiaufgebot durchsucht. Und man fand auch damals zahlreiche Waffen und Messer bei dem 49-Jährigen.

