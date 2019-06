30-Jährige kommt von Fahrbahn ab: Sie stirbt noch an der Unfallstelle

Auf gerader Strecke kam eine 30-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es kam jede Hilfe zu spät.

Altötting - Eine 30-jährige Auto-Lenkerin kam aus bisher ungeklärter Ursache zwischen Teising und Altötting in Richtung des Wallfahrtsortes von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, wurde in eine Wiese geschleudert und blieb dort liegen. Der Unfall passierte am 30. Mai, Vatertag.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin im Auto eingeklemmt und sofort getötet, teilt die Polizei mit. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Altötting, Raitenhart und Teising im Einsatz.

Tragischer Unfall in Altötting: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, sollen sich umgehend bei der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 0 86 71/9 64 40 melden.

