Aggressiver 33-Jähriger bremst Auto aus - dann erlebt er eine böse Überraschung

In Altötting drängelt ein 33-jähriger Fahrer erst mittels Lichthupe und bremst anschließend noch ein Auto aus. Mit dem was dann passiert, hat er nicht gerechnet.

Altötting - Am Dienstag fuhr ein 33-Jähriger erst auf ein Fahrzeug auf und fing mittels Lichthupe an zu drängeln. An einer abknickenden Vorfahrtstraße überholte er das Auto schließlich und legte eine Vollbremsung hin. Das teilte die Polizei mit. Der nachfolgende Wagen konnte einen Auffahrunfall nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Altötting: Drängler wird aggressiv und erlebt böse Überraschung

Der 33-Jährige sprang aus seinem VW und sprang mit geballten Fäusten aggressiv auf das andere Auto zu - und erlebte dann eine böse Überraschung. Die Insassen stellten sich nämlich als Beamte in Zivil heraus. Der Fahrer beruhigte sich anschließend, war allerdings nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so die Polizei.

Altötting: Ermittlungsverfahren gegen Drängler ohne Führerschein

Gegen den Mann, einen kasachischen Staatsangehörigen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der VW seiner Mutter wurde sichergestellt.

Immer wieder kommt es zu ähnlichen Vorfällen. Ein Autofahrer drängelte in München hinter einer Zivilstreife - und zeigte den Beamten den Stinkefinger, berichtet tz.de*. Auch auf der Autobahn wird oft gedrängelt. Weil ein anderer Autofahrer nicht schnell genug die Spur wechselte, ist ein junger Mann bei Parsberg ausgerastet. Erst drängelte er, dann stieg er plötzlich aus - und schlug zu (Merkur.de*). Erst im Mai wurde ein Ehepaar auf der A95 massiv bedrängt und gefährdet, berichtet Merkur.de*.

