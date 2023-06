Nach Unwetter in Bayern: Zahlreiche Schäden und Behinderungen – am Donnerstag kracht es erneut

Turbulentes Wetter in Bayern

Von Katarina Amtmann schließen

Felix Herz schließen

Am Dienstag gewitterte es unter anderem in München. Auch am Mittwoch warnt der DWD. Mittags herrschte kurzzeitig sogar Alarmstufe Rot.

Update vom 21. Juni, 20 Uhr: Das Unwetter, das am Mittwoch vor allem über Schwaben und Niederbayern hinwegfegte, hat zahlreiche Schäden und Behinderungen verursacht. Bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern gingen rund 50 Mitteilungen ein. Vor allem brachte das Unwetter kurzfristige Straßen- oder Schienensperrungen wegen umgestürzter Bäume oder herabgefallener Äste, bis diese entfernt werden konnten.

+ Die Gewitter, die am Mittwoch unter anderem über Schwaben und Niederbayern hinwegrauschten, haben zahlreiche Schäden verursacht. © Bernd März/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Aus zahlreichen Landkreisen gibt es Meldungen von unschönen Zwischenfällen. In Straubing wurde zum Beispiel ein Mann von einem umherfliegenden Sonnenschirm getroffen, auf der A93 knickte ein Strommast um. Bei der Polizei Kelheim kam es zu einem Stromausfall, so dass die Beamten kurzfristig nicht sicher erreicht werden konnten. Der Defekt sei aber zügig behoben worden, hieß es.

Gewitter-Warnung für den Süden von Bayern – auch Hagel möglich

Update vom 21. Juni, 18.30 Uhr: Es gibt beim DWD wieder eine aktuelle Gewitter-Warnung der Stufe drei: Sie gilt ab etwa 18 Uhr für die Alpenregionen ganz im Süden von Bayern, also südlich von Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz, zudem ist das Berchtesgadener Land in Gänze betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt hier vor „orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 105 km/h sowie heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel“ mit Korngrößen um drei bis vier Zentimeter.

+ Am Mittwochabend die nächste Alarmstufe rot für Bayern: Diesmal soll es den Süden des Freistaats treffen, der DWD gab eine Warnung vor Gewitter samt Starkregen und Hagel heraus. (Symbolbild) © Jan Eifert / IMAGO / Screenshot DWD / Merkur-Collage

Die Gewitter ziehen dabei von Südwesten her auf, gut möglich also, dass sie im Laufe des Abends noch weiter ins Landesinnere vorrücken. In Garmisch-Partenkirchen und Traunstein gilt eine Gewitter-Warnung der Stufe zwei. Alle Warnungen des aktuellen Gewitters gelten zunächst bis 20 Uhr.

Update vom 21. Juni, 17 Uhr: Die Gewitter am Mittag und frühen Nachmittag in Ostbayern hatten teils starke Einschränkungen auf den dortigen Bahnverkehr. Laut Länderbahn mussten in der Oberpfalz mehrere Strecken, vor allem wegen umgestürzter Bäume, ab 14 Uhr gesperrt werden.

Gewitter legen Bahnverkehr in Ostbayern lahm – Folgen auch in Nordschwaben und Niederbayern

Inzwischen habe das Unternehmen auf allen Strecken, mit Ausnahme der Verbindung zwischen Cham und Furth im Wald, wieder den Verkehr aufgenommen. Man müsse aber weiter mit Verspätungen und Behinderungen rechnen.

Auch in Nordschwaben und Niederbayern hatten Gewitter am Mittwoch Schäden und Behinderungen verursacht. Polizei und Feuerwehr rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

Update vom 21. Juni, 15 Uhr: Der flotte Wetter-Wechsel in Bayern geht weiter. Gefühlt minütlich aktualisiert sich die Warnkarte beim Deutschen Wetterdienst, da es zwischen der Hitze und den Gewitterlagen in Bayern schwer vorherzusagen ist, wo und wann es als Nächstes kracht. Am Mittwochnachmittag gibt es nun nur noch eine Alarmstufe rot für den äußersten Osten Bayerns rund um Regen und Freyung – sie gilt noch bis 16 Uhr, dann ziehen die aktuellen Gewitterzellen also weiter.

DWD warnt vor „schwerem Gewitter, Orkanböen und Hagel“ in Bayern

Aber: Schon jetzt warnt der DWD für ganz Bayern flächendeckend vor den nächsten „schweren Gewittern mit Orkanböen“. Dabei handelt es sich um eine „Vorabinformation Unwetter“. Sie gilt neben der weiterhin grundlegend geltenden Hitze-Warnung für Bayern für den Zeitraum Donnerstag, 22. Juni, 13 Uhr, bis Freitag, 23. Juni, 4 Uhr. Heißt, ab dem frühen Donnerstagmittag sind in ganz Bayern schwere Gewitter mit Orkanböen möglich.

+ Hitze und Gewitter über Bayern – die Wetterlage im Freistaat bleibt auch am Mittwoch äußerst turbulent. © NEWS5 / Grundmann / Screenshot DWD / Merkur-Collage

„Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 Zentimeter auftreten“, schreibt der DWD zu der Unwetter-Warnung. Vereinzelt sei auch „Großhagel mit Korngrößen um 7 Zentimeter und Orkanböen bis 140 km/h“ nicht ausgeschlossen.

Turbulentes Wetter in Bayern – Schneller Wechsel zwischen Hitze und Gewitter

Update vom 21. Juni, 13.12 Uhr: Alarmstufe Rot ist vorbei. Für einige Städte und Kreise Bayerns liegt aktuell noch eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (orange) vor. Für weite Teile Bayerns gilt nach wie vor eine amtliche Warnung vor Hitze.

+ Wetter-Warnungen für Bayern. © IMAGO / Bernd März /Screenshot DWD

Update vom 21. Juni, 13 Uhr: In Teilen Bayerns herrscht Alarmstufe Rot. Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben (siehe vorheriges Update). Für einige Kreise und Städte gilt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (auf der Warnkarte orange eingefärbt), davon betroffen sind auch die Landeshauptstadt München sowie Regionen im Osten Bayerns.

Alarmstufe Rot in Bayern! Unwetterwarnung - Orkanböen, Starkregen und Hagel möglich

Update vom 21. Juni, 12.27 Uhr: Alarmstufe Rot in Teilen Bayerns. Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Dazu heißt es: „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Orkanböen mit Geschwindigkeiten über 120 km/h sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“ Betroffen sind folgende Städte und Kreise:

Fürstenfeldbruck

Dachau

Freising

Pfaffenhofen an der Ilm

Neuburg-Schrobenhausen

Aichach-Friedberg

Eichstätt

Donau-Reis

Weißenburg-Gunzenhausen

Ansbach

Roth

Neumarkt in der Oberpfalz

Regensburg

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Landshut

Kelheim

Ingolstadt

Die Warnungen werden laufend aktualisiert. Eine vollständige Liste finden Sie beim DWD

Bayern: Wetter-Warnungen auch am Mittwoch

Update vom 21. Juni, 9 Uhr: Die Menschen in Bayern müssen sich auch im Laufe der restlichen Woche auf hohe Temperaturen und Gewitter einstellen. Bis zu 33 Grad erwartet der DWD am Mittwoch. An und nördlich der Donau komme es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern. Für weite Teile Bayerns liegt eine Warnung vor Hitze vor (siehe Foto).

Bereits am Abend und in der Nacht auf Mittwoch hatte es zahlreiche Gewitter gegeben, Blitze erhellten den Himmel über Bayern. Auch für die Nacht zu Donnerstag sagt der DWD an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter voraus, die dann zunächst abklingen sollen. Im Tagesverlauf soll das Gewitter-Risiko bei Höchstwerten zwischen 28 Grad in Unterfranken und bis 35 Grad in Niederbayern wieder steigen.

Nach Gewittern und Schauern in der Nacht zu Freitag kühlt es sich dann ein bisschen ab. Tagsüber sollen die Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad liegen. Zunächst gibt es laut DWD gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der zweiten Tageshälfte sollen diese von Westen her zum Teil wieder abklingen.

+ In Bayern hat es gewittert. In München gab es zahlreiche Blitze. Auch am Mittwoch liegen DWD-Warnungen vor (Symbolbild). © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Screenshot DWD (Collage. Merkur.de)

Zwei Wetter-Warnungen für Bayern am Mittwochmorgen

Update vom 21. Juni, 7 Uhr: Der DWD warnte für Bayern am Dienstagabend vor schwerem Gewitter. In München ließen sich die Fans von Depeche Mode das Konzert von dem strömenden Regen aber nicht vermiesen. Während der Auftritt auf der Bühne von einer Lichtshow begleitet wurde, zuckten am Himmel unzählige Blitze, mitunter rhythmisch im Sekundentakt.

Für den heutigen Mittwoch warnt der DWD vor Hitze. Betroffen ist unter anderem München und Umgebung, aber auch weite Teile der Oberpfalz, von Mittelfranken oder Niederbayern. In einigen Kreisen (Unterallgäu, Neu-Ulm, Günzburg, Aichach-Friedberg sowie Kreis und Stadt Augsburg) wird bis 9 Uhr außerdem vor einem starken Gewitter gewarnt.

„Schweres Gewitter, Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel“: Bayern vor Wetter-Krach am Abend

Erstmeldung vom 20. Juni: Günzburg – Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt Bayern am Dienstagabend, 20. Juni, in einem bunten Mix. Violett, grün, rot, orange, rote Streifen sind zu sehen. Mit diesen Farben kennzeichnet der DWD die Wetterlage für die jeweiligen Regionen. Und bis auf das Grün warnen die anderen Farben allesamt vor teils markanten Wettererscheinungen. Besonders im Westen des Freistaats dürfte es noch richtig ungemütlich werden.

Unwetter-Warnung für Bayern beim DWD

Das Violett, das den Großteil Bayerns dominiert, ist schnell erklärt. Es ist die anhaltende Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Hitze. Sie gilt noch bis Mittwochabend, 21. Juni und fast für den gesamten Freistaat, ausgenommen ist derzeit nur der Nordwesten und Südwesten.

Wichtiger ist aber der mittlere Westen des Freistaats, denn hier gibt es den farbenreichsten Mix aus Warnungen. Orange und rot dominieren. Ersteres steht für eine amtliche Warnung vor „schwerem Gewitter“. Sie gilt unter anderem für die Regionen rund um Nördlingen, Donauwörth, den Landkreis Ansbach. Das Rot ist ernster – hier warnt der DWD vor „schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel“. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Unwetter-Warnstufe beim Deutschen Wetterdienst.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Gewitter ziehen von Südwesten herauf: „heftiger Starkregen und Hagel“ vorhergesagt

Die Unwetter-Warnung gilt am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr noch für die Landkreise westlich von Augsburg bis hin zu Baden-Württemberg. Das Gewitter soll ab etwa 21 Uhr beginnen, laut DWD zieht es von Südwesten kommend herauf. Es ist aber gut möglich, dass sich die Unwetter-Warnung des DWD noch auf weitere Landkreise auch östlich, nördlich und südlich von Augsburg ausbreitet.

Beim Unwetter selbst rechnet der Deutsche Wetterdienst mit „orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h sowie heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter“. (fhz)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Bernd März/dpa +++ dpa-Bildfunk +++