Heftige Unwetter wüten in Teilen Bayerns: Blitz-Spektakel am Abendhimmel

Von: Katarina Amtmann

Erneut gab es in Bayern schwere Unwetter. Bäche traten über die Ufer und verwandelten sich in Flüsse, zahlreiche Blitze erhellten zeitgleich den Abendhimmel.

Pfarrkirchen - Seit einigen Tagen klettert das Thermometer in Bayern wieder auf über 30 Grad, der Sommer ist zurück - allerdings nicht ohne Unwetter. So zogen in den letzten Tagen immer mal wieder heftige Gewitter über den Freistaat. Im Allgäu kam dabei ein Mann ums Leben.

Unwetter fegen über Bayern: Gewitter, Starkregen und Hagel in Niederbayern

Am Dienstag, 15. August, tobte sich eine heftige Unwetterzelle mit Gewitter, Starkregen und Hagel über dem Landkreis Rottal-Inn aus. Teilweise traten Bächer über die Ufer. So geschehen in Dietersburg. Der Bach verwandelte sich in einen Fluss, der laut Vifogra über die dortige Straße und Brücke schoss. Außerdem fielen Hagelkörner, die größer als eine Zwei-Euro-Münze waren, vom Himmel und rissen Blätter von den Bäumen.

Der Starkregen ließ Bäche zu Flüssen anschwellen und über die Ufer treten. © vifogra / Hartl

Blitz-Spektakel in Bayern: Naturschauspiel am Nachthimmel im Kreis Rottal-Inn

Das Gewitter hatte in Niederbayern auch viele Blitze im Gepäck. Von Egglham (Landkreis Rottal-Inn) war das Naturschauspiel gut zu sehen. Teilweise gingen mehrere Blitze zur gleichen Zeit nieder.

Mehrere Blitze schlugen zur gleichen Zeit ein. © vifogra / Gärtner

Am Mittwoch, 16. August, wird es in Bayern erneut sehr warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Am Abend und in der Nacht drohen dann erneut Unwetter durch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen. (kam)

