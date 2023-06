Tödlicher Unfall in Bayern: Mann kracht mit Auto gegen Baum - Ehefrau überlebt nicht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Seine Ehefrau überlebte den Unfall nicht: Ein Mann verlor in Bayern die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum.

Simbach am Inn - Tödlicher Verkehrsunfall in Bayern: Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Sonntagnachmittag, dem 11. Juni, gegen 15 Uhr, ein schwerer Unfall auf der Kreisstraße PAN 57. Gegen 15 Uhr war demnach ein 77-Jähriger im südlichen Bereich des Landkreises mit seinem Auto auf der Straße unterwegs, als er auf Höhe Ellersberg rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend gegen einen Baum prallte. Seine 91-jährige Ehefrau saß als Beifahrerin ebenfalls im Wagen.

Tödlicher Unfall in Bayern: Mann kracht gegen Baum - Ehefrau stirbt

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Eine Fremdbeteiligung wird ausgeschlossen .Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin tödlich verletzt. Die durch die Ersthelfer eingeleitete Reanimation wurde durch die Einsatzkräfte und den Rettungsdienst übernommen.

Diese blieb jedoch ohne Erfolg. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

