Fotos zeigen: Erste Perseiden-Sternschnuppen am Nachthimmel über Bayern

Von: Katarina Amtmann

Perseiden-Sternschnuppen über Bad Staffelstein. © NEWS5 / Merzbach

Zwischen dem 11. und 14. August sind die Perseiden-Sternschnuppen in Bayern wohl am besten zu sehen. Doch bereits in der Nacht zu Freitag zeigten sie sich am Nachthimmel.

München - Im August zeigt sich in Bayern wieder ein Naturspektakel: Am Nachthimmel sind dann die Perseiden-Sternschnuppen zu sehen. Am besten sichtbar seien sie im Freistaat vermutlich zwischen dem 11. und 14. August, jeweils zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang. Das erklärte ein Sprecher der Nürnberger Regiomontanus-Sternwarte bereits am Montag.

Perseiden-Sternschnuppen über Bayern: Experte mit Tipps

Der beste Standort sei dabei „außerhalb der hellen Städte und Ortschaften, etwas erhaben auf einem kleinen Hügel oder Berg mit guter Rundumsicht und etwas Geduld.“ Der Sternschnuppen-Regen fällt diesmal in die Mondphase des abnehmenden Mondes, er ist nur als schmale Sichel zu sehen. Die Bedingungen, um die Perseiden-Sternschnuppen zu sehen, sind also besonders gut.

Perseiden-Sternschnuppen über Bad Staffelstein

Und tatsächlich: Bereits in der Nacht zum Freitag, 11. August, waren viele Sternschnuppen am Himmel über Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) zu sehen, wie Fotos zeigen.

Der Nachthimmel über Bad Staffelstein, dort zeigten sich erste Perseiden-Sternschnuppen. © NEWS5 / Merzbach

Am Samstag und Sonntag könnte sich der Blick gen Himmel ebenfalls lohnen. Bis zu fünfzig Sternschnuppen könnten pro Stunde unterwegs sein. (kam)

Im Norden Bayerns war im März ein sonst eher arktisches Phänomen zu beobachten: Nordlichter flackerten über dem Himmel. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

