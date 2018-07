Am Samstag droht das Stau-Chaos

Ferienzeit ist Stauzeit. Am Wochenende erwartet der ADAC in Bayern das schlimmste Stauwochenende des Jahres.

München – Wenn am Freitag die Kinder aus dem Klassenzimmer stürmen, werden so manche Eltern schon mit gepackten Koffern zu Hause warten. Denn am letzten Schultag heißt es für viele Familien: Ab auf die Autobahn. Die reservierte Liege in Lignano wartet schließlich schon.

Doch an diesem Wochenende kann es gut sein, dass die Liege ziemlich lange warten muss. Denn in Bayern steht „das schlimmste Stauwochenende des gesamten Sommers“ bevor, wie Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern prognostiziert. Besonders haarig wird es am Freitag und am Samstag. Denn am Wochenende beginnen nicht nur in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien, es wird auch eine zweite Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden erwartet. Gleichzeitig wollen Urlauber aus Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und aus ganz Skandinavien wieder zurück in die Heimat. Und mittendrin im Reise-Chaos: der Freistaat.

Samstagvormittag wird‘s am Schlimmsten

Die größte Staugefahr sieht Kreipl am Samstagvormittag. Und da wie eh und je vor allem rund um München auf der A 99 und auf der A 8 (siehe Grafik). Um den ersten Urlaubstag nicht komplett auf der Autobahn verbringen zu müssen, hat der ADAC auch einige Tipps parat. „Wenn es organisatorisch möglich ist, ist es sinnvoller, erst am Dienstag oder am Mittwoch abzureisen“, sagt Kreipl. An diesen Tagen seien die Behinderungen auf der Straße erfahrungsgemäß am geringsten. Wer sich trotz allem am Samstag auf den Weg machen will oder muss, dem rät Kreipl entweder schon früh morgens gegen 3 oder 4 Uhr loszufahren – oder erst am späteren Samstagnachmittag. „Dann sollte die größte Welle schon durch sein.“

Autofahrer, die nach oder durch Österreich reisen, können in diesem Jahr zudem zum ersten Mal ihre Vignette auch digital kaufen. Seit November bietet die österreichische Autobahnbetreibergesellschaft ASFINAG die Vignette auch online an. Und das funktioniert so: Der Autofahrer gibt sein Kennzeichen und sein Zulassungsland im Internet unter shop.asfinag.at an und bezahlt per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Paypal. Der Vorteil: keine Klebereste an der Scheibe, keine zusätzliche Fahrt zur Tankstelle zum Pickerl-Kauf. Auch die zusätzliche Streckenmaut, die beispielsweise an der Brennerautobahn oder am Karawanken fällig wird, lässt sich vorab begleichen.

Zeit einplanen bei der Rückreise

Einziger Haken: Wegen der europäischen Richtlinie für den Konsumentenschutz gilt auch bei der digitalen Vignette ein 14-tägiges Rücktrittsrecht plus Drei-Tages-Frist für den Postweg. Deshalb ist die online gekaufte Vignette erst nach 18 Tagen gültig. Wer also pünktlich zum Start der bayerischen Sommerferien noch eine Vignette braucht, muss auf die herkömmliche Klebe-Variante zurückgreifen – oder in eine ADAC-Geschäftsstelle gehen, denn eine dort gekaufte digitale Vignette gilt ab sofort.

Und Vorsicht: auch bei der Rückreise müssen deutsche Urlaub mitunter etwas mehr Zeit einplanen. Denn da sind ja noch die Grenzkontrollen, die an den Übergängen bei Kiefersfelden, Walserberg und Suben immer wieder zu Wartezeiten bei der Einreise führen. Schließlich müssen die Autos dort im Schritttempo passieren. Die Bundespolizei versichert aber, auf den Reiseverkehr Rücksicht zu nehmen.

Dominik Göttler