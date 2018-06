26-Jähriger stürzt 150 Meter in die Tiefe und stirbt

Ein 26-Jähriger ist in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Er stürzte am Tegelberg 150 Meter in die Tiefe.

Schwangau - Ein 26-Jähriger ist am Tegelberg in den Ammergauer Alpen 150 Meter in die Tiefe gestürzt und noch an Ort und Stelle gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Ursache für den Unfall am Sonntag an einem Klettersteig bei Schwangau zunächst nicht abschließend geklärt.

Laut Polizei hatte sich kurz vor dem Unfall ein Stau am Berg gebildet. Als sich dieser auflöste und der Mann weitergehen wollte, stürzte er.

