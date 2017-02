Am Valentinstag: Polizei entdeckt Leichen in Wohnhaus

Grausiger Fund in einem Haus in Unterfranken: Zwei Menschen sind in einem Anwesen in Iphofen (Landkreis Kitzingen) tot aufgefunden worden.

Iphofen - Die Polizei war am Dienstagabend zu dem Gebäude gerufen worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Würzburg am Mittwoch mitteilte. Dort entdeckten die Beamten dann die beiden Leichen.

Die Hintergründe für den grausigen Fund waren zunächst völlig unklar. Auch über die Identität der Toten wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Erst vor kurzem gab es ein schreckliches Familiendrama in Oberfranken. Eine Mutter hatte sich und ihre zwei Kinder getötet.

dpa

