Direkt nach der Tat hinterlässt ein Dieb kuriosen „Beichtzettel“ in der Kirche

Wenn ein Gläubiger die Kirche bestiehlt, resultiert das fast zwangsweise in schlechtem Gewissen. Ein Opferstockdieb in Amberg musste dieses sofort erleichtern.

Amberg - Die Asphaltkapelle in Etsdorf bei Amberg ist ein ungewöhlicher Ort, das Gebäude wurde vor 16 Jahren vom Künstler Wilhelm Koch errichtet, der für sein Luftmuseum im Amberg bekannt ist. Der Andachtsraum besteht aus schwarzem Asphalt, daher der Name. Die Kapelle selbst liegt am Waldrand. Ein Ort der Ruhe und der Besinnung. Doch vor wenigen Tagen wurde hier schwer gewerkelt: Ein machte sich darin über das hölzerne Behältnis her.

„Sorry hob a Geld bracht“

Er schrieb gleich bußfertig nach dem Bruch einen Zettel, den er auf dem Opferstock fixierte: „Sorry hob a Geld bracht ich gei moing Beicten“, ließ er da auf Englisch-Oberpfälzisch wissen.

+ Der Beichtzettel des Diebs. © Polizei

Ein Versprechen, das ihm der geschädigte Wilhelm Koch nicht ganz abnimmt. „Wer so etwas macht wie Opferstockdiebstahl, der geht nicht zum Beichten.“ Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Rund zehn Euro dürfte der Dieb erbeutet haben.

Beute reicht maximal für ein neues Taschenmesser

Der Schaden an der Spendenbox liegt aber ums Zehnfache höher. Nach Spurenlage war der Opferstockaufbruch alles andere als ein eleganter Coup. Koch fand rund um das Behältnis die Überbleibsel eines Multifunktions-Taschenmessers, dessen Klingen eine nach der anderen anscheinend ihren Geist aufgaben, bevor der Opferstock selbst folgte. Es sieht so aus, als dürfte die Beute maximal für ein schlechtes Taschenmesser reichen.

Kleine Sünden bestraft der liebe Gott halt sofort. Der Unbekannte kann dies jedenfalls erwähnen, falls er um Vergebung bittet.

