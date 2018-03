Pizzabote will ganz schnell sein, dann passiert ihm ein Fehler

Ein Pizzabotte wollte die Feuerwehr offenbar besonders schnell beliefern. Beim Parken dann ein entscheidender Fehler, der unschöne Folgen hatte.

Amberg - Er wollte für seine Kunden ganz schnell sein - dabei passierte ihm ein Malheur: Ein Pizzabote hat im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach bei der Auslieferung des Backwerks an die Freiwillige Feuerwehr Ursensollen vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Das Auto des 28-Jährigen rauschte daraufhin über sechs Stufen hinab in den Eingangsbereich gegen die Glasfront. Die Feuerwehr sicherte die zerborstene Scheibe am Sonntagabend mit Holzplatten. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa/lby