Polizist nach Routine-Einsatz tot, Kollege schwebt in Lebensgefahr - Sprecherin nennt erschütternde Details

Folgenreicher A6-Unfall: Ein Polizist starb, nachdem er zuvor von einem Wagen erfasst worden war. Sein Kollege erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zwei Polizisten sind auf der A6 bei Amberg von einem Auto erfasst worden.

Ein Beamter ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen, sein Kollege schwebt in Lebensgefahr.

Zwischenzeitlich war die Autobahn für längere Zeit gesperrt.

Update vom 9. Dezember, 20.17 Uhr: Eigentlich war es ein Routine-Einsatz, zu dem die zwei Polizisten am Dienstag gerufen wurden – doch er endete mit einem tragischen Unfall. Die Beamten im Alter von 33 und 50 Jahren wurden schwerst verletzt, der jüngere von beiden erlag gestern Abend seinen Verletzungen.

Zunächst hatte es auf der A 6 gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle Amberg-Ost (Kreis Amberg-Sulzbach) gekracht. Zwei Lastwagen und ein Auto waren an dem Unfall beteiligt. „Standard, nichts größeres“, sagt Franziska Meinl, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Die beiden Polizisten der Verkehrspolizeiinspektion Amberg rückten aus, um den Unfall aufzunehmen.

Unfall auf der A6 bei Amberg: Auto erfasst zwei Polizisten - Unfallursache noch unklar

Dabei geschah das Unglück: Die Beamten befanden sich außerhalb ihres Autos, als gegen 18.30 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Opel Astra ins Schleudern kam und die beiden erfasste. Die Unfallursache ist noch unklar. „Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer einem Lkw ausgewichen sein“, berichtet Meinl. Der Lastwagenfahrer hatte zunächst nichts von dem Unglück bemerkt und fuhr weiter in Richtung Nürnberg. Auf Höhe Alfeld hielt ihn die Polizei schließlich an.

Nach dem zweiten Unfall gingen mehrere Anrufe bei der Einsatzzentrale ein. Sofort machten sich Rettungskräfte und Polizeistreifen und auf den Weg. Die beiden schwerst verletzten Polizisten kamen ins Krankenhaus. Der 33-Jährige starb am Tag nach dem Unfall in der Klinik. Der Opel-Fahrer verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Unfallaufnahme übernahmen Beamte der Verkehrspolizei Regensburg. Es war auch für sie ein belastender Einsatz. Noch in der Nacht kamen Polizeiseelsorger und Vertreter des Kriseninterventionsteams, um die Einsatzkräfte, die Angehörigen und den Opel-Fahrer zu betreuen. Es wird ein Gutachten zum Unfallhergang erstellt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro.

Auf Autobahn von Wagen erfasst: Polizist stirbt, Kollege schwebt immer noch in Lebensgefahr

Update vom 9. Dezember, 19.27 Uhr: Ein bei einer Unfallaufnahme auf der A6 von einem Wagen erfasster Polizist ist seinen Verletzungen erlegen. Der 33-jährige Beamte sei am Mittwochabend im Krankenhaus gestorben, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Sein 50 Jahre alter Kollege, der ebenfalls von dem Wagen erfasst worden war, schwebe weiter in Lebensgefahr.

Amberg/A6-Unfall: Polizisten schwer verletzt - weitere Hintergründe bekannt

Update vom 9. Dezember, 9.44 Uhr: Inzwischen sind mehrere Details zu dem schweren Unfall, der sich am Dienstagabend in der Nähe von Amberg ereignet hat, bekannt geworden. Es war gegen 16.30 Uhr als sich der erste Unfall ereignet hatte, zu dem die Beamten gerufen wurden. Ein Lkw kam an der Anschlussstelle Amberg-Ost zu Schaden. Die Aufnahme des Unfalls hatte etwas länger gedauert. Erst um 18.30 Uhr geschah an derselben Stelle der zweite Unfall. Zwei Polizisten wurden dabei von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Sowohl der Unfallfahrer als auch die beiden Beamten wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde jedoch nur leicht verletzt, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Die beiden Polizisten schweben auch am Mittwochmorgen noch in Lebensgefahr.

Für die Unfallaufnahme wurde ab 20.30 Uhr die gesamte A6 Nürnberg-Pilsen gesperrt. Die Sperrung dauerte in Richtung Nürnberg noch bis 0.30 Uhr an.

Schwerer Unfall bei Amberg: Polizisten werden bei Unfallaufnahme auf A6 schwer verletzt

(Erstmeldung) Amberg - Zwei Polizisten sind auf der A6 bei einer Unfallaufnahme von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag (8. Dezember) habe sich nahe der Anschlussstelle Amberg-Ost ein erster Unfall ereignet, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte.

Die Beamten waren demnach zum Unfallort gekommen und dort zu Fuß unterwegs. Am frühen Abend sei es dann in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Folgeunfall gekommen. Dabei wurden die beiden Männer von einem Auto angefahren. Die näheren Umstände seien derzeit unklar, sagte der Sprecher weiter. (lks/dpa) Zuvor war am Dienstagnachmittag im fränkischen Treuchtlingen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Die Hintergründe des Unfalls sind bislang offen.