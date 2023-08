Ronja (21) stirbt bei Tragödie auf Ikea-Parkplatz: Unfallfahrer muss vor Gericht

Von: Markus Christandl

Der zerstörte AMG-Mercedes auf dem Ikea-Parkplatz in Gersthofen. © vifogra /Schmelzer

Sie starb vor fast einem Jahr, doch ihr Tod bewegt die Leute noch immer. Ende August 2022 war auf dem Ikea-Parkplatz in Augsburg-Gersthofen die damals 21-jährige Ronja ums Leben gekommen. Sie war als Beifahrerin in einem hochgetunten Mercedes-SUV tödlich verunglückt. Der Lenker (54) muss sich nun ab dem 11. Oktober vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Gersthofen - Sie trafen sich an einer Tankstelle. Kurze Zeit später kam es zur Katastrophe. Am 22. August des vergangenen Jahres war die damals 21-jährige Ronja mit zwei Freunden in eine hochmotorisierten AMG-Mercedes-SUV eingestiegen. Der Fahrer, ein heute 54-Jähriger, gab sofort Vollgas, verlor kurz danach die Kontrolle und kam von der Straße ab. Mit bis zu 94 Kilometern pro Stunde soll das Auto laut Ermittlungen dann quer über den Parkplatz geschleudert sein, ehe das PS-Monster in eine Einkaufswagensammelbox krachte.

Tödlicher Unfall auf Ikea-Parkplatz: Kontakt-Aufnahme an Treff der Tuning-Szene

Zuvor soll sich der 54-Jährige mit dem Mercedes an einem Treffpunkt der Augsburger Auto-Tuner-Szene aufgehalten haben. Ronja und ihre zwei Begleiter (21 und 26) kamen dort mit dem Mann ins Gespräch, den sie schon von früher kannten. Der lud sie zu einer Spritztour ein. Er gab richtig Gas, um die Beschleunigung seines schweren Geländewagens zu demonstrieren.

PS-Monster schleudert über Ikea-Parkplatz - Junge Frau stirbt bei Unfall

In einer Linkskurve verlor der Fahrer nach nur wenigen hundert Metern die Kontrolle über das Auto und durchbrach den Zaun zum Ikea-Parkplatz. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann dabei bis zu 145 Kilometer pro Stunde schnell war – erlaubt ist dort Tempo 50. Dann schleuderte das PS-Monster weiter über den gesamten Parkplatz. Beim Aufprall auf die Wageneinsammel- Station erlitt Ronja, die vorne saß, tödliche Kopfverletzungen.

Angehörige haben am Ikea-Parkplatz eine Gedenkstätte errichtet. © Ulf Vogler/dpa

Junge Frau stirbt auf Ikea-Parkplatz: Gedenkstätte am Unfallort

Die beiden Mitfahrer wurden verletzt, einer von ihnen erinnerte sich später daran, dass das Auto dreimal abgehoben habe. Der Fall hatte in der gesamten Region Augsburg für große Bestürzung gesorgt. Die Angehörigen der getöteten jungen Frau hatten an dem inzwischen reparierten Zaun des Parkplatzes eine Gedenkstätte errichtet, an der auch Monate später noch Grablichter aufgestellt wurden.

Unfallfahrer sitzt nach Anklage-Erhebung in U-Haft

Nach dem Unfall wurde bekannt, dass der Angeklagte bereits früher einmal an der Stelle mit einem Beifahrer im Auto gerast sein soll. Damals mit fast 200 Kilometern pro Stunde. Auch diese Fahrt, bei der es zu keinem Unfall kam, ist als verbotenes Rennen angeklagt worden. Nach dem tödlichen Unfall war der Fahrer zunächst auf freiem Fuß geblieben. Doch das Landgericht hatte unmittelbar nach Anklageerhebung einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, seit Mai sitzt der 54-Jährige in Untersuchungshaft.

