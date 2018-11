In der Nähe von Fürth kollidierten am Donnerstagnachmittag zwei Schulbusse. Aktuell läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt.

Gegen 13.45 Uhr hat sich ein schwerer Unfall mit zwei Schulbussen zwischen Ammerndorf und Zirndorf im Landkreis Fürth ereignet.

Die Busse sind offenbar frontal aufeinander geprallt. Es gibt rund 40 Verletzte. Einige Kinder wurden schwer verletzt aus den Wracks geborgen

Die Polizei hat eine Sammelstelle für Eltern und Angehörige in der Cadolzburger Straße 2 in Ammerndorf eingerichtet sowie ein Bürgertelefon: 0911/1999200.

Video von der Unfallstelle bei Ammendorf/Fürth

21.15 Uhr:

Etwa 12 Fahrgäste werden schwer, 14 leicht verletzt. Anfangs berichteten die Ermittler noch von 40 verletzten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, das berichtet die dpa.

Die Polizei spricht zunächst von Schulbussen, korrigierte diese Angaben aber später. Es handele sich um Linienbusse in denen auch Schulkinder saßen. In die Unfallstelle kracht noch ein Auto, dessen Fahrerin schwer verletzt wird. Auch die beiden Busfahrer werden schwer verletzt.

18 Uhr: Zur Zahl der Verletzten gibt es derzeit verschiedene Angaben. So berichtet AFP von zwölf Menschen, die schwer verletzt wurden. 14 weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Die Bild berichtet von 27 Verletzten, rund ein Dutzend Menschen wurde demnach schwer verletzt.

Fotostrecke: Schulbusse kollidieren Zur Fotostrecke

17.05 Uhr: Die Räumung der Unfallstelle wird noch Stunden andauern. Das vermeldet die Polizei aktuell. Die Straße bleibt gesperrt. Derweil sucht die Polizei wichtige Zeugen und Unfallbeteiligte. Demnach wurden bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzte Personen mit einem Bus weggebracht. Diese sollen sich umgehend bei der Polizei unter 0911/973997180 melden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Priorität hatte bis jetzt die Versorgung der Verletzten. Laut News5 sind 15 Personen schwer bis mittelschwer verletzt. Fünf Personen sind schwer verletzt. Bisher schließt die Polizei auch lebensgefährlich Verletzte nicht aus.

16.13 Uhr: Das Polizeipräsidium Mittelfranken vermeldet einen aktuellen Sachstand zum Unfall. Demnach sind mindestens zwei Kinder schwer verletzt:

„Gegen 13:30 Uhr kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Linienbusse im Begegnungsverkehr auf der Verbindungsstraße ST2245 zwischen Wintersdorf und Ammerndorf.

Einer der beiden Busfahrer wurde dabei schwerstverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Fahrgäste schwer bzw. leicht verletzt. In den beiden Linienbussen befanden sich sowohl Erwachsene als auch Schulkinder. Nach aktuellem Sachstand befinden sich auch unter den Schwerverletzten zwei Schulkinder.

Schulbus-Unfall in Ammerndorf un Fürth: Zwei Kinder schwer verletzt

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Sachbearbeitung vor Ort übernommen, die Einsatzkoordination erfolgt im Polizeipräsidium Mittelfranken. Die betroffene Straße zwischen Ammerndorf und Wintersdorf ist derzeit (Stand 16:00 Uhr) großräumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen und Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.“

16.04 Uhr: Auch Kreisbrandrat des Landkreises Fürth Dieter Marx koordiniert vor Ort und äußert sich zur Situation. „„Als ich an die Einsatzstelle kam, gab es ein riesen Chaos. Viele Kinder und Jugendliche haben auf der Straße und am Seitenrand gelegen. Es haben schon Ersthelfer geholfen. Die eingeklemmten Personen konnten von der Feuerwehr schnell befreit werden. Auch er hat so einen Unfall noch nicht erlebt, sagt Marx.

Schulbus-Unfall in Ammerndorf fordert rund 40 Verletzte

15.53 Uhr:

Es gibt rund 40 Verletzte, fünf davon sind schwer verletzt. Es handelt sich bei den schwer Verletzten um Schulkinder sowie um die beiden Busfahrer. Drei Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen. Die Polizei schließt lebensgefährliche Verletzungen nicht aus. Bert Rauenbusch, Sprecher Polizei Mittelfranken spricht von „einer ganz schrecklichen Geschichte. Ich habe so einen Unfall noch nicht erlebt“. Neben den beiden frontal kollidierten Schulbussen ist ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.

Update, 15.36 Uhr: Die Polizei hat eine Sammelstelle eingerichtet und informiert über Twitter:

Die #Unfallstelle auf der Staatsstraße 2245 #Zirndorf #Ammerndorf bitte weiträumig umfahren. Die Straße bleibt noch mehrere Stunden gesperrt.

Sammelstelle für Eltern und Angehörige: Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) 15. November 2018

Schwerer Unfall: Schulbusse bei Fürth miteinander kollidiert

Update vom 15. November, 14.50 Uhr: Nach der Kollision zweier Schulbusse in Ammerndorf bei Fürth werden erste Details bekannt. Mindestens vier Menschen seien am Donnerstagnachmittag mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus Trümmern der Busse befreit worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Lage sei wegen der vielen Verletzten weiter sehr unübersichtlich. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei besetzte Schulbusse frontal zusammengestoßen. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in die Unfallstelle.

Schwerer Unfall mit zwei Schulbussen bei Ammerndorf im Landkreis Fürth - 40 Verletzte

Erstmeldung vom 14.18 Uhr:

Ammerndorf/Fürth - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2245 zwischen Weinzierlein und Ammerndorf (Lkr. Fürth) zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei kollidierten zwei Schulbusse mit voller Wucht. Laut der Pressestelle der Polizei wurden mehrere Personen verletzt. Weitere bestätigte Informationen gibt es bisher noch nicht.

Der Einsatz läuft. Weitere Informationen folgen.

