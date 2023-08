Hochschule Hof hat App zu Seltenen Erkrankungen entwickelt – Hilfe für Betroffene und Angehörige

Von: Katarina Amtmann

Vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Seltenen Erkrankungen. Eine neu entwickelte App soll Betroffenen, aber auch Angehörigen und Selbsthilfegruppen helfen.

Hof - Ungefähr vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Seltenen Erkrankungen. Sie müssen oft sehr lange nach einem Spezialisten suchen und mitunter weite Wege auf sich nehmen. An der Hochschule Hof wurde nun eine App entwickelt, die das Wissen über die Krankheiten erweitern soll.

Forschungsgruppe der Hochschule Hof entwickelt App zur Erfassung Seltener Krankheiten

Eine Forschungsgruppe der Hochschule Hof hat eine App zur Erfassung Seltener Krankheiten entwickelt. Das Forschungsprojekt „SelEe - Seltene Erkrankungen“ solle die Sichtbarkeit für diese Leiden erhöhen, teilte die oberfränkische Bildungseinrichtung mit. Rund 8000 Seltene Erkrankungen seien bisher bekannt, bundesweit gebe es etwa vier Millionen Betroffene. Als selten gilt eine Krankheit, wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen betroffen sind.

Das Forschungsprojekt soll neues Wissen über Seltene Erkrankungen schaffen. Es sei den Entwicklern wichtig, die Erkrankten selbst miteinzubinden. „Denn oft ist es so, dass Betroffene von Seltenen Erkrankungen sehr gut informiert sind, manchmal sogar besser als ihr Hausarzt“, sagte Forschungsgruppenleiter Professor Jörg Scheidt vom Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof. „Und deswegen ist ihr Wissen sehr wichtig für uns. Insgesamt sind die Kenntnisse über Seltene Erkrankungen sehr heterogen, hier wollen wir Klarheit schaffen.“

App zur Erfassung Seltener Krankheiten für Betroffene, Angehörige und Selbsthilfegruppen

Neben den Betroffenen selbst sollen auch Angehörige und Selbsthilfegruppen von der App profitieren. Zehn Mitglieder von Selbsthilfegruppen hätten als Kernforschungsteam die Anwendung mitentwickelt, sagte Scheidt weiter. Zum Teil seien dies Leiterinnen der Gruppen, darunter auch Ärztinnen mit großem Fachwissen. Doch auch Mütter von Kindern, die an Seltenen Erkrankungen leiden, seien dabei.

Nach Angaben der Entwickler werden in der App zunächst kalenderartig Gesundheitsdaten wie Gewicht, Blutdruck, Puls oder Schlafqualität gespeichert. Betroffene oder deren Angehörige könnten ihre Daten regelmäßig täglich oder auch nur monatlich eintragen zur Auswertung durch Mediziner. Die Angehörigen der Selbsthilfegruppen könnten außerdem Tipps geben, worauf Betroffene achten müssen. In der App könne man auch Erklärvideos ansehen.

Ein Stethoskop liegt auf dem Display eines iPad. Forschende der Hochschule Hof haben eine App entwickelt, um Daten und Informationen über Seltene Erkrankungen zu sammeln. © Soeren Stache/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Seltene Erkrankungen: Mukoviszidose oder Progerie als Beispiele

Wie Professor Scheidt sagte, seien bisher erst rund 30 Patienten im System gespeichert. Allerdings sei man optimistisch, dass die Zahl der Nutzer bald wachsen werden - ähnlich wie beim Deutschen Kopfschmerz- und Migräneregister, das inzwischen auf 8000 Beteiligte angewachsen sei.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gilt jede vierte aller weltweit bekannten Krankheiten als selten. Eine der häufigsten und bekanntesten Seltenen Erkrankungen sei Mukoviszidose, die auch Zystische Fibrose genannt wird. In Deutschland leiden gut 8000 Menschen daran. Eine Seltene Erkrankung könne aber auch nur einige Hundert Personen oder weniger in einem Land betreffen. Ein extremes Beispiel dafür sei die Progerie, eine Krankheit, die den Alterungsprozess im Körper beschleunigt und Kinder zu Greisen werden lässt: Weltweit litten nur etwa 200 Kinder daran. (kam/dpa)

