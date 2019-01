Tragische Wendung: Frau (20) stirbt nach Rettung aus Lawine am Teisenberg 

Tragische Wendung: In den oberbayerischen Alpen ist eine Frau am Samstag stundenlang von einer Lawine begraben gewesen und nach der Rettung verstorben.

Update 20 Uhr: Wie die Polizei meldet, ist die Frau verstorben. Ein Notarzt führte vor Ort Reanimationsmaßnahmen durch, die jedoch erfolglos blieben. Es handelt sich um eine 20-Jährige aus einer Gemeinde im Landkreis Berchtesgadener Land. Die übrigen Begleiter der Verstorbenen, eine Tourengehergruppe, wurden nicht von der Lawine erfasst. Sie befinden sich in Sicherheit.

Die Meldung vom Nachmittag

Inzell - Das heftige Winterwetter wäre am Samstag in den oberbayerischen Alpen offenbar beinahe einer Frau zum tödlichen Verhängnis geworden: Wie die Polizei mitteilt, war sie um kurz nach 16 Uhr am Teisenberg nahe der auf rund 1.300 Meter Höhe gelegenen Stoißer Alm von einer Lawine verschüttet worden.

Retter von Bergwacht, Bayerischem Rotem Kreuz und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei eilten zum Unglücksort und nahmen die Suche auf. Trotz großen Aufwands konnte die Frau den Angaben zufolge erst gegen 18 Uhr gefunden und geborgen werden. Ein Notarzt habe sich in der Folge um das Lawinenopfer gekümmert, heißt es.

Nähere Angaben zum Unglückshergang konnte die Polizei auf Anfrage von Merkur.de am Samstagabend zunächst nicht machen. Experten warnten am Samstag vor hoher Lawinengefahr in den bayerischen Alpen.

