Großbrand in Augsburg: Lagerhalle in Flammen und „massiver Löscheinsatz“ – Defekte PV-Anlage Schuld?

Von: Felix Herz

Teilen

In Augsburg stand am Montag eine Lagerhalle in Brand – Die Rauchwolke war von Weitem zu sehen. © Stadt Augsburg / Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Am Montagmittag kam es zu einem Großeinsatz in Augsburg. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand, zahlreiche Feuerwehren kämpften gegen die Flammen.

Augsburg – Am Montagmittag, 27. Juni, stand eine Lagerhalle in Augsburg in Flammen. Laut Pressemitteilung des Amts für Brand- und Katastrophenschutzes der Stadt Augsburg wurde gegen 13.48 Uhr eine „Rauchentwicklung in der Hohenstaufenstraße in Inningen“ gemeldet.

Großbrand in Augsburg: „Massiver Löscheinsatz“ zahlreicher Feuerwehren

Bereits auf dem Weg sei der anrückenden Berufsfeuerwehr Augsburg sowie den ebenfalls kommenden Freiwilligen Feuerwehren Inningen, Bergheim, Haunstetten und Göggingen eine große Rauchwolke aufgefallen, sodass „auf der Anfahrt zur Einsatzstelle die Anzahl der alarmierten Kräfte erhöht wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei dem Brand einer Lagerhalle in Augsburg war den ersten Einsatzkräften vor Ort schnell klar, dass Verstärkung anrücken müsse. © Stadt Augsburg / Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen große Teile einer Lagerhalle in Vollbrand. Sofort wurden erste Löschmaßnahmen ergriffen, zusätzlich versuchten die Einsatzkräfte, sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Und es brauchte noch mehr Feuerwehrleute: „Aufgrund der Größe der Lagerhalle und des Großbrandes sowie der enormen Rauchentwicklung wurden weitere Kräfte der Feuerwehr angefordert“. Zudem war der Bedarf an Wasser enorm, sogar Landwirte unterstützten die Feuerwehren mit ihren Großtankwagen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Enorm hoher Sachschaden die Folge – Erste Erkenntnisse zur Ursache

Die Löscharbeiten zogen sich bis spät in den Abend hinein – die hohe Hitze und Einsturzgefahr des Gebäudes erschwerten die Nachlöscharbeiten zusätzlich. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Umgebung des Brandorts wurde weiträumig abgesperrt.

Der Dank gilt laut Pressemitteilung neben der Berufsfeuerwehr Augsburg auch den zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren aus Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen, Bobingen, Königsbrunn, Oberottmarshausen, Schwabmünchen, Leitershofen sowie der Werkfeuerwehr PAG und der Bundeswehr Feuerwehr Lechfeld.

Die Kripo übernimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Defekt an einer Photovoltaik-Anlage des Gebäudes als Ursache für das Feuer naheliegend, teilte die Polizei am Dienstag, 27. Juni, mit. Zudem geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von zwei Millionen Euro aus. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.