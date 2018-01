Ausgebrochener Sexualstraftäter wohl nahe Kindergarten gesichtet

Seit dem 6. Januar fehlt von ihm jede Spur, nun könnte er in der Nähe eines Kindergartens wieder aufgetaucht sein: Die Polizei warnt vor einem 47-jährigen Verurteilten, der aus der Psychiatrie entflohen ist.

Ansbach - Die Polizei in Mittelfranken hat die Bevölkerung erneut vor einem flüchtigen Psychiatriepatienten gewarnt. Der vermisste 47-Jährige sei wegen einer schweren Straftat verurteilt worden. „Nach aktueller Einschätzung ist nicht auszuschließen, dass von dem Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht“, teilte die Polizei am Montag in Nürnberg mit.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, geht aus einem internen Papier der Polizei hervor, dass sich der Gesuchte, mit vollem Namen Reinhard Peter Just, mindestens einmal in der Nähe eines kirchlichen Kindergartens in Würzburg aufgehalten haben soll. Es könne zudem sein, dass er sich mit der Bitte um Unterstützung, Nahrungsmittel oder einer Schlafmöglichkeit auch an Pfarrbüros wendet.

Meldungen in den sozialen Medien, dass der Straftäter nahe einer Kita in Ammerndorf und Cadolzburg (Landkreis Fürth) gesehen wurde, entpuppten sich laut Nachrichtenportal Nordbayern.de als Falschmeldungen.

Der wegen schwerer Straftaten verurteilte 47-Jährige war nach Angaben der Polizei auf richterlich Anordnung in die psychiatrische Fachklinik in Ansbach eingewiesen worden. Er lebt dort seit 25 Jahren. Just kehrte von einem genehmigten Ausgang am 6. Januar nicht mehr zurück. Noch immer fehlt von ihm jeder Spur. Je länger Just unterwegs ist, desto gefährlicher könnte er werden: Bisher wurde sein Sexualtrieb chemisch unterdrückt, die Wirkung lässt allerdings nach einiger Zeit nach.

Bei der Suche nach dem 47-Jährigen hofft die Kripo nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei Antreffen des Gesuchten soll umgehend die Polizei über den Notruf verständigt werden.

Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.