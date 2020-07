Angreifer attackieren zwei Männer brutal - als die Opfer am Boden liegen, treten sie nach

In Ansbach wurden zwei Männer von mehreren Unbekannten attackiert. Als die Opfer auf dem Boden lagen, traten die Angreifer ihnen gegen den Kopf.

Ansbach - In der Nacht zu Samstag hat sich in Ansbach ein brutaler Angriff abgespielt. Zwei Männer wurden grundlos attackiert und verletzt. Ihre Angreifer konnten fliehen und werden derzeit von der Polizei gesucht.

Ansbach: Schläge und Tritte gegen den Kopf

Die zwei Opfer im Alter von 41 und 48 Jahren waren in Ansbach unterwegs, als sie von sechs Männern attackiert wurden. Die Schläger, die wohl zwischen 18 und 25 Jahren alt sind, sprangen die zwei Opfer erst an und als sie am Boden lagen, schlugen und traten sie zu. Dabei setzte es auch Tritte gegen den Kopf. Der 48-Jährige wurde bewusstlos geprügelt.

Ansbach: Die Suche nach den Tätern läuft noch

Erst als ein vorbeifahrender Autofahrer anhielt, ließen die Schläger von ihren Opfern ab. Sie konnten im Schutz der Dunkelheit entkommen. Derzeit sucht die Polizei noch nach den Männern. Die zwei Opfer wurden mit teils mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

