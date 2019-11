Junge Männer geraten in Streit: Mann (20) sticht mit Messer zu und verletzt 15-Jährigen schwer 

Am Samstagabend wurde ein 15-Jähriger bei einem Streit in Ansbach mit einem Messer schwer verletzt. Am Sonntag geriet ein Mann ins Visier der Ermittler - er wurde festgenommen.

Am Samstagabend gerieten drei junge Männer im bayerischen Ansbach in Streit.

in Streit. Dabei zückte ein 20-Jähriger ein Messer und verletzte einen 15-Jährigen schwer.

und verletzte einen 15-Jährigen schwer. Der Tatverdächtige floh zunächst, konnte aber festgenommen werden.

Ansbach - Ein 15-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung dreier junger Männer in Mittelfranken mit einem Messer schwer verletzt worden. Er war am Samstagabend in Ansbach auf zwei andere junge Männer getroffen und mit diesen aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei soll ein 20-Jähriger ihn mit einem Messer schwer verletzt haben.

Nach Messerattacke in Ansbach/Bayern: 15-Jähriger wird schwer verletzt in Krankenhaus gebracht

Der 15-Jährige kam in ein Krankenhaus. Er schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber am Sonntag von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Er soll am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

dpa