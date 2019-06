Känguru entlaufen: Wer hat den kleinen Hüpfer gesehen?

Da sind sie einfach ausgebüchst: Sechs Kängurus sind kürzlich im mittelfränkischen Landkreis Ansbach aus einem privaten Gehege entlaufen. Fünf konnten gefangen werden, nun sucht ein ganzer Landkreis nach dem letzten vermissten Hüpfer.

Dentlein am Forst - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach wird nach einem entlaufenen Känguru gesucht. Das Tier war in der Nacht zum Sonntag zusammen mit fünf Artgenossen aus einem privaten Gehege in Dentlein ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich seien die nachtaktiven Hüpfer über den Zaun gesprungen, sagte eine Sprecherin. Eine Autofahrerin habe die Tiere an einer Straße entdeckt und die Polizei verständigt. Fünf der Beuteltiere konnten von ihrem Halter inzwischen wieder eingefangen werden. Hinweise auf das noch fehlende Känguru nimmt die Polizei in Feuchtwangen entgegen und rät, dem Tier nicht zu nah zu kommen.

dpa