Mann nach Streit um Auto getötet - Leiche in Feld gefunden - Polizei gibt Details zur Tat bekannt

Ein Streit um ein Auto hat dessen Besitzer im fränkischen Ansbach das Leben gekostet. Die Leiche wurde in einem Feld gefunden. Jetzt scheint die Tat geklärt zu sein.

Update vom 8. Juli 2019: Am Samstag wurde die Leiche eines 49-Jährigen im Landkreis Ansbach in einem Feld gefunden. Nun scheint die Tat aufgeklärt zu sein. Wie die Polizei berichtet, „scheint die Tat nun geklärt“. Details gibt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ansbach um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz bekannt.

Ursprungsmeldung vom 6. Juli: Mann nach Streit um Auto getötet

Rosenberg - Die Polizei im fränkischen Ansbach fahndet nach einem Unbekannten, der einen Autobesitzer im Streit getötet haben soll. Der flüchtige Mann habe sich demnach am Samstagmorgen im Rügenlander Ortsteil Rosenberg an einem am Ortsrand neben einem Stall geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Dabei wurde er gegen 9 Uhr vom Besitzer des Autos auf frischer Tat ertappt. Als der 49-Jährige den Autoknacker ansprach, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Mehr als eine Stunde später sei die Leiche des Fahrzeugbesitzers in einem nahen Feld gefunden worden. „Er scheint Opfer eines Gewaltverbrechens geworden zu sein“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Weitere Angaben über die Informationen zum Streit machte die Polizei nicht.

Flüchtiger Täter hat offenbar Kennzeichen mitgehen lassen

Dagegen fehlt von dem verhinderten Autodieb jede Spur. Ebenso wie von den Kennzeichen des Autos, das dem Opfer gehörte. Wahrscheinlich hat der Unbekannte diese vor seiner Flucht entfernt.

An der darauf eingeleiteten Großfahndung der Polizei ist auch ein Hubschrauber beteiligt. Daneben werden Personensuchhunde und die Spurensicherung eingesetzt. Die entwendeten Kennzeichen lauten „FÜ-S 2618“. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Auch Tipps zum Verbleib der Kennzeichen erhofft sich die Polizei.

mm/tz

Die Gerichtsverhandlung um den tödlichen Streit auf dem Oktoberfest 2018 geht in ihre entscheidende Phase - die Staatsanwaltschaft hat ihr Plädoyer gehalten. Eine Messerstecherei in einem Hostel kostete ein Menschenleben - dabei ging es um eine Nichtigkeit. Bei einem Handgemenge in einem Fast-Food-Restaurant wurde ein Mensch schwer verletzt, als er eine Treppe hinunterstürzte.