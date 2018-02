Immer mehr Unter-Dreijährige in Tageseinrichtungen - Wo es am meisten sind

Die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen steigt. Wo die meisten Kinder in der Tagespflege sind, lesen Sie hier:

Fürth - Jedes vierte Kind unter drei Jahren in Bayern wird in einer Tageseinrichtung oder der Tagespflege betreut. Die Zahl stieg um 3,1 Prozent auf 559.275 im vergangenen Jahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Fürth mitteilte.

Die Betreuungsquote sei von gut zehn Prozent im Jahr 2007 auf mehr als ein Viertel (27,4 Prozent) geklettert.

Die höchste Betreuungsquote im Landkreis München

Die höchste Quote hatte im vergangenen Jahr (Stichtag 1. März) der Landkreis München mit 42,1 Prozent der Unter-Dreijährigen. Mit 13,7 Prozent ist sie im Landkreis Berchtesgadener Land am niedrigsten

Der Anstieg bei den Unter-Dreijährigen in der Kindertagesbetreuung lag zuletzt mit 2,9 Prozent auf 548.822 Kinder deutlich unter dem Plus bei Kindern in der öffentlich geförderten Tagespflege: Hier betrug der Zuwachs im Vergleich zu 2016 sogar 12,7 Prozent auf 10.453 Kinder. Im März 2017 gab es in Bayern 9.359 Kindertageseinrichtungen.

