Antenne Bayern „entschärft“ Song von Sarah Connor - jetzt schlägt die Sängerin zurück

„Vincent“ ist der neue Song von Sarah Connor. Bei Antenne Bayern jedoch nur in verkürzter Version. Nun reagiert die Sängerin auf die Kritik.

Update 5. Juni 2019: Nicht nur Antenne Bayern zensiert den neuen Song von Sarah Connor, auch andere Radiosender haben ein Problem mit der pikanten Liedzeile „Vincent kriegt‘ keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt“. Teilweise wird der Song gar nicht gespielt, etwa beim Berliner Radio Teddy. Andere Sender, wie Antenne Bayern, spielen eine gekürzte Version. „Tagsüber spielen wir eine entschärfte Version des Liedes, weil wir unseren Auftrag als familienorientiertes Programm ernst nehmen“, erklärte beispielsweise der Programmkoordinator Daniel Stupp von Hitradio Antenne 1 aus Stuttgart.

Nun reagierte Sarah Connor „Wir tun ja immer so, als wäre es überall, als wäre es völlig in Ordnung, und dann bringt es ein Song auf den Punkt und dann gibt's plötzlich Ressentiments“, sagt sie im Interview mit RTL. „Ich finde, man sollte es als Chance ergreifen, darüber zu sprechen.“

Sarah Connor schlägt zurück: „Halten uns für toleranter, als wir tatsächlich sind“

Den Vincent, über den sie singt, gibt es wirklich. Es handelt sich um den Sohn einer Freundin, der sich jetzt in der Pubertät als schwul geoutet habe. Sie wolle mit dem Song anderen Mut machen: „Ich würde gerne jedem Vincent und jeder Vincenta da draußen sagen: Wenn das so ist, steh zu dir und deine Mama liebt dich trotzdem!“, sagte sie in einem Interview mit dem RBB.

Sie habe im Vorfeld der Veröffentlichung darüber nachgedacht, stattdessen „Vincent wird nicht rot“ zu singen, aber dann wäre der Sinn verfehlt worden, erklärte sie gegenüber der Bild. „Ich kann nicht zu Gunsten der Massentauglichkeit riskieren, dass man nicht sofort mitbekommt, worum es geht. Ich wünsche mir, dass man über Vincent spricht und sich selbst fragt, warum einem die erste Zeile eigentlich so aufstößt, wenn es so ist. Ich glaube, wir halten uns für toleranter und offener, als wir tatsächlich sind.“

„Antenne Bayern“ zensiert Song von Sarah Connor - weil Kinder einen Satz nicht hören sollen

München - Unter anderem aus Jugendschutzgründen sendet der Radiosender Antenne Bayern Sarah Connors neuen Song „Vincent“ ohne die erste Textzeile. Der Satz „Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt“ werde wie auch eine Wiederholung später in dem Stück rausgeschnitten, sagte Programmdirektorin Ina Tenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Die erste Zeile gehört nicht on air bei Antenne Bayern.“ Über das Thema hatte zuerst die „Bild“ berichtet.

Antenne Bayern streicht Zeile aus Sarah Connors neuem Song „Vincent“

Tenz weiter: „Wir finden den Song ganz großartig und unterstützen auch das Thema Toleranz.“ Aber es müsse nicht sein, dass Kleinkinder das im Radio hören, sagte Tenz, die in ihrer Funktion im Sender auch Jugendschutzbeauftragte ist. „Ich möchte Sarah Connor erleben, wie sie künftig ihrem kleinen Sohn erklärt, was damit gemeint ist.“

Antenne Bayern hat das Management von Sarah Connor informiert

Der Sender habe mit dem Connor-Management gesprochen, dass er die Zeile bei der Ausstrahlung weglasse. Aus Tenz' Sicht steckt hinter dem Text und der Veröffentlichung auch eine Strategie, eine Debatte aufzulösen: „Wenn der erste Song des neuen Albums ausgerechnet mit einem solchen Satz beginnt, dann ist da PR einkalkuliert.“ Insgesamt warb Tenz für einen sorgsameren Umgang mit Sprache im Radio.

Anders sieht es beim Bayerischen Rundfunk aus. „Wir finden den Song musikalisch toll und textlich sehr mutig und deswegen läuft er regelmäßig in Bayern 3“, erklärte Bayern-3-Programmchef Thomas Linke-Weiser. „Wir haben bisher so gut wie keine Beschwerden unseres Publikums deswegen bekommen.“ Eher fänden es die Leute gut, dass sich eine Mainstream-Künstlerin wie Connor eines solchen Themas annehme.

dpa/pp

Lesen Sie außerdem:

Emotionsexplosion in der Talkshow „3nach9“: Während Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo sonst eher locker und unterhaltsam mit den Gästern plaudern, wurde es bei Sarah Connor bedrückend.

Mehr zum Thema „Antenne Bayern“ finden Sie hier.

Der Song im Original: „Vincent“ von Sarah Connor