Verantwortungslose Skifahrer: Felix Neureuther stimmt Wetterexpertin zu und stellt drastische Forderung

Nach dem eindringlichen Appell der „Antenne-Bayern“-Wetterexpertin an Skifahrer abseits der Pisten hat nun auch Ski-Star Felix Neureuther sich geäußert - und fordert Drastisches.

Update 16. Januar, 09.26 Uhr:

Nach dem emotionalen Post der Antenne-Bayern-Wetterexpertin Indra Gerdes, in dem sie Skifahrer zur Vernunft aufruft, bei akuter Lawinengefahr nicht mehr abseits der Pisten zu fahren und damit auch andere Personen zu gefährden, gibt es nun auch Zuspruch von Ski-Ass Felix Neureuther. Dieser zeigt sich ebenfalls entsetzt über die Leichtfertigkeit, mit der so mancher Skifahrer sein Leben aufs Spiel setzt.

Neureuther fordert „drastische Strafen“

Er könne nur den Kopf schütteln, so der 34-Jährige in einem Gespräch mit Indra Gerdes. „Es kommt natürlich immer auf die Schneelage an. Aber so gefährlich, wie es Momentan ist, bewegt man sich einfach nicht auf das freie Gelände hinaus.“ Auch auf einen Airbag oder ähnliches könne man sich bei einem Lawinenabgang nicht verlassen.

Der 13-fache Skiweltcupsieger Neureuther sprach sich zudem dafür aus, die Gesetzeslage so zu verändern, dass für das Betreten gesperrter Pistengebiete künftig drastische Strafen fällig werden. Damit stimmt er vielen Facebook-Usern zu, die ähnliche Forderungen stellen. So schreibt eine Userin, dass man schließlich auch nicht bei rot über die Ampel fahre, nur um einen Adrenalinkick zu bekommen.

Bergretter Zvonko Karadakic spricht von „Selbstmördern“

Zvonko Karadakic, Bezirksleiter der Tiroler Bergwacht Kufstein, geht sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet die Skifahrer, die sich trotz der vielen Warnungen in das Gelände begeben als „Selbstmörder“. Man könne die Natur einfach nicht einschätzen, so der Bergretter, egal wieviel Erfahrung man zu haben glaubt. „Die Lawine kennt keine Sicherheit und auch keinen Airbag. Und meistens führt die Lawine immer Bäume und Steine mit und dann ist das nächste, dass man von den Steinen zerdrückt wird oder von einem Baum durchbohrt wird. Das wünscht man doch wirklich keinem“, so Karadakic im Gespräch mit Antenne Bayern.

Originalmeldung vom 15. Januar, 09.25 Uhr:

Bayern - Trotz akuter Lawinengefahr sind zahlreiche Skifahrer in diesen Tagen auf ungesicherten Pisten unterwegs. Immer wieder kommt es deshalb zu tödlichen Unfällen. Erst vor wenigen Tagen konnten Rettungskräfte drei Männer, die in Lech am Arlberg abseits gesicherter Pisten unterwegs waren, nur noch tot bergen. Ein vierter Skifahrer wird derzeit noch vermisst.

Die gehäuften Unglücksmeldungen veranlassten Antenne-Bayern-Moderatorin Indra Gerdes dazu, eine eindringliche Warnung an alle Skifahrer auszusprechen, die abseits gesicherter Pisten unterwegs sind. „Für euren kurzen Nervenkitzel spielt ihr mit dem Leben anderer“, heißt es in dem Post, den der Radiosender am Dienstagmorgen bei Facebook veröffentlichte. Und weiter: „Während ihr an ungesicherten Hängen und bei drohender Lawinengefahr auf Rettung wartet, begeben sich Männer und Frauen von der Bergwacht für euch in Gefahr.“

Antenne-Bayern-Moderatorin Indra machen unvernünftige Skifahrer fassungslos

Das Verhalten der rücksichtslosen Skifahrer, die auf ungesicherten Hängen unterwegs sind, macht die Wetterexpertin fassungslos. „Wann hört ihr endlich auf? Was kann euch zur Vernunft bringen?“, fragte sie die Risikosportler. Indra finde die Skifahrer unfassbar verantwortungslos. Sie sei „wütend“.

Zum Ende ihres Appells machte Indra allen Skifahrern, die sich nicht an die ausgewiesenen Pisten halten wollen, noch einen Vorschlag. Sie sollten sich künftig ein Foto von ihren Liebsten anschauen, bevor sie einen ungesicherten Hang hinunterfahren. Vielleicht würden sie dann überlegen, was wichtiger ist - der Adrenalinkick oder die Familie. „Ich wünsche mir, dass ihr endlich aufwacht“, schrieb Indra. Hoffentlich zeigt dieser Appell bald Wirkung.

Viele Facebook-Nutzer stimmen dem Post von Antenne-Bayern zu

Vielen Facebook-Nutzern scheint Indra mit ihrem Post jedenfalls aus der Seele zu sprechen. Denn innerhalb von drei Stunden nach der Veröffentlichung hatte das Statement bereits über 6600 Likes. „Wahre Worte liebe Indra. Du hast es auf den Punkt gebracht“, kommentiert eine Nutzerin. Manche Facebook-User weisen in den Kommentaren aber auch darauf hin, dass es klare Regelungen zum Bergrettungsdienst gibt, wozu eine verantwortungsvolle Risikobewertung sowohl im Sinne des Verunglückten, als auch des Retters gehört. „Die Bergwacht Bayern urteilt nicht über Fehlverhalten, das ist nicht ihre Aufgabe“, schreibt ein Nutzer. Stattdessen sei es Aufgabe der Bergwacht, Verunglückte im Gebirge zu retten. Eine andere Userin ist der gleichen Meinung: „Alle Helfer helfen, um Leben zu retten. Sie urteilen und verurteilen nicht“, schreibt sie in den Kommentaren.

Wie schnell Skifahrer abseits gesicherter Pisten verunglücken können, zeigt ein Fall in Brauneck. Dort war ein 31-jähriger Mann am Sonntagmittag im ungesicherten Bereich unterwegs und löste eine Lawine aus. In Damüls in Österreich verunglückte abseits der gesicherten Pisten außerdem ein 32-jähriger Lehrer, weil er von einer Lawine begraben wurde.

