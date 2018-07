So outet man sich als Saupreiß: Das sind absolute No-Gos in Bayern

Bier, Brotzeit und Tracht sind für viele essentieller Bestandteil der bayerischen Kultur. Ein Facebook-Video von Antenne Bayern zeigt nun genau diese Dinge - von ihrer schrecklichsten Seite.

München - „Achtung! Inhalte dieses Videos könnten Bayern nachhaltig verstören“, warnt Antenne Bayern auf seiner Facebook-Seite. Und tatsächlich dürft da manchem Freistaat-Bewohner die bayerische Seele schmerzen, wenn er die für Bayern fünf schlimmsten Dinge sehen muss.

Dabei beginnt es doch so schön! Ein paar Weißwürste in sanft köchelndem Wasser - doch dann das: Das Wasser kocht, die Würste platzen auf und das bayerische Herz weint. Ebenso bei stümperhaft eingeschenktem Bier, Weißbier-Trinken mit dem Strohhalm, lieblos geschnittenem Radi und weißen Sportsocken in Bade-Latschen zur Tracht. Für den traditionellen Freistaat-Freund ist das nur schwer zu ertragen.

“Schon vom Zuschauen 1000 Bayernherzen gestorben“

Die Antenne Bayern-Fans machen den Spaß mit und geben sich geschockt. So muss sich Nicole S. zusammenreißen, damit sie das Video zu Ende schauen kann. „Video gemeldet! Das sind schwerwiegende Verbrechen am bayerischen Kulturgut“, schreibt sie. Und auch Lore E. meint: „Schon vom Zuschauen werden auf einen Schlag 1000 Bayernherzen gestorben sein! Die restlichen werden bis heute nicht mit Kopfschütteln fertig!“

Für Jürgen F. gibt es nur eine sinnvolle Bestrafung für diesen Frevel: „Diese grausame Vergewaltigung von guten bayerischen Lebensmitteln gehört mit einem Monat bei Wasser und altem Brot bestraft!“ Und die Facebook-Nutzer wissen von weiteren Verfehlungen zu berichten. Ganz vorne mit dabei: Leberkäse, oder besser gesagt - wie man Leberkäse ihrer Ansicht nach völlig verderben kann.

Nicht alle können amüsiert das Video des Radiosenders. „Kleinkariert! Lasst doch die Leute essen, wie sie wollen! Ich habe 20 Jahre in Bayern gelebt und mag heute noch keine Weißwurst! Na und“, findet Monika B.

Humor braucht es aber schon im Freistaat!

tb