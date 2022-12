Apache 207 kommt für Konzert nach Bayern: Kartenvorverkauf bereits gestartet

Von: Katarina Amtmann

Apache 207 kommt 2023 für ein Konzert nach Würzburg. © Paul Weßling

Rapper Apache 207 kommt für ein Konzert nach Bayern. Der Ticketvorverkauf für das Event im August 2023 ist bereits gestartet.

Würzburg – „Einzigartiger Künstler, kreativer Visionär, Stimme einer Generation.“ So wirbt der Veranstalter Argo-Konzerte für einen Auftritt von Apache 207.

Rapper Apache 207 kommt 2023 nach Würzburg: Open Air am Residenzplatz

Der Künstler geht 2023 auf Open-Air-Tour und macht dabei auch in Würzburg Halt. Am 11. August 2023 tritt Apache 207 auf dem Residenzplatz auf. Der Musiker vereint mehrere Genres, unter anderem R‘n‘B, Pop und Hip Hop, wie der Veranstalter in der Pressemitteilung betont.

Apache 207 in Würzburg Wann? 11. August 2023, 20 Uhr Wo? Residenzplatz Was? Open-Air-Konzert

Apache 207 tourt 2023 erneut: Konzerte 2022 binnen Minuten ausverkauft

Der Künstler mit dem auffälligen Look - er ist zwei Meter groß, hat eine lange Mähne und trägt Sonnenbrille - „steht dabei wie kein zweiter für die deutsche Rap- und Popkultur“, schreibt der Konzertveranstalter in seiner Pressemitteilung. Die Tour 2022 war demnach binnen Minuten ausverkauft. Sein erstes Album „Treppenhaus” landete auf Platz 1 der Albumcharts.

Amazon-Doku zeigt: Wer ist Rapstar Apache 207 wirklich?

Apache 207 kommt 2023 nach Würzburg: Kartenvorverkauf gestartet

Der Kartenvorverkauf für das Konzert ist bereits am 5. Dezember gestartet. Stand Sonntag, 11. Dezember, gibt es für das Open Air noch Karten zu kaufen. Neben Würzburg kommt Apache 207 auch nach Hannover, Dresden, Rostock, Freiburg, Magdeburg, Essen und Berlin.(kam)

